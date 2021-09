Siete dimisiones golpean de nuevo la estabilidad interna valenciana de Podem

Valencia, 7 sep (EFE).- Siete miembros del Consejo Ciudadano de Podem en la Comunitat Valenciana han presentado su dimisión entre duras críticas a la coordinadora autonómica, Pilar Lima, en la misma semana en que se va a formalizar el relevo en el Gobierno valenciano del máximo representante de Podem, que según reprocha su socio parlamentario Esquerra Unida no se le ha comunicado.

Lima dirige Podem desde junio de 2020, cuando se convirtió en la tercera persona en situarse al frente de la formación valenciana en cinco años, tras ganar en las primarias por solo 38 votos de diferencia a la entonces síndica en Les Corts Naiara Davó, a la que sustituyó el pasado enero pese a que defendía un proyecto basado en "tres patas" (el partido, Les Corts y el Consell de la Generalitat).

Tras conocerse la semana pasada la decisión del vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, máximo representante de Podem en un Gobierno valenciano que comparten socialistas, Compromís y Podem, de dejar el cargo y volverse a la universidad entre otras cuestiones por sus discrepancias con Lima, ahora se suman las dimisiones de siete miembros del máximo órgano del partido.

Los siete dimisionarios acusan en un comunicado a Lima de haber causado un "daño irreparable para la unidad, la fortaleza y la reputación" del partido al "incumplir su palabra" de no expulsar a Davó ni a Dalmau, y de haber "vaciado de competencias" al Consejo Ciudadano, órgano formado por 43 personas de las que han renunciado ya 8.

"La imposibilidad de debate, la falta de transparencia y el incumplimiento de los acuerdos están llevando al partido a la inanidad y provocando el desencanto de la militancia", aseguran los dimisionarios, que lamentan que "la deriva" es ya "imparable" y no pueden ser "cómplices del derrumbe interno, político y ético" que lleva a cabo la actual dirección.

Asimismo, Rosa Pérez Garijo, coordinadora de Esquerra Unida y consellera de Transparencia en el Gobierno valenciano (donde Unides Podem tiene dos puestos, uno de Podem y uno de EU), ha reclamado este martes a su socio de coalición que haya "comunicación" y "decisiones compartidas", y que la coalición funcione "siempre en términos democráticos".

Sobre el relevo de Martínez Dalmau en el Consell, que se formalizará este viernes, ha dicho que está enterada por conversaciones con el vicepresidente segundo y con su sustituto, Héctor Illueca, pero ha echado en falta "una comunicación entre Podem y EU, sentarse a una mesa y hablar" de una cuestión que es "tan importante".

Pérez Garijo espera reconducir este asunto en las próximas semanas y que la cosas se hagan de una manera "mucho más coordinada", pues considera que "todo lo que no sea una relación fluida y de respeto mutuo entre dos organizaciones" puede afectar a la coalición.

La reacción de Pilar Lima ha sido afirmar que no tiene conocimiento de forma oficial de estas siete dimisiones, ni tampoco de que hubiera malestar en el seno del partido, al que por "primera vez" lo ve "cohesionado, fuerte, estable y estructurado, con una implantación territorial" con muchos más militantes en la Comunitat Valenciana comparado con el resto del Estado.

Ha asegurado que también por primera vez está "disfrutando de la vida de partido", pues siente que se puede "dialogar" y "las diferencias se quedan dentro", y ha destacado que en toda las decisiones que ha tomado la dirección autonómica no se ha votado nada, sino que todo se ha acordado "por decisión entre todos".

Lima ha señalado que "la gente que se marchó está volviendo y se está integrando"; ha rehusado renunciar a la sindicatura en Les Corts, que según ha dicho asumió por "mandato" del partido y en la que se siente "arropada"; y ha recordado que Pablo Iglesias dijo que "cada persona tiene que estar en el lugar y en el momento en que sea más útil" y ella hará lo mismo.

La dirigente de Podem ha indicado que no ha comunicado todavía a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estas renuncias a falta de que le llegue oficialmente el comunicado, y ha explicado que no habrá relevo en esas vacantes, pues no lo contemplan los documentos aprobados por el partido.

PSPV y Compromís han señalado que no creen que la crisis interna de la formación morada afecte a sus relaciones ni a la gobernabilidad del Consell del Botànic, una gobernabilidad que, según el PP, "hace aguas", mientras que Ciudadanos y Vox piden que Ximo Puig reconsidere tener a Podem como socio.