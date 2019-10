El pleno guarda silencio por la violencia machista pero no acuerda una declaración

El primer pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid ha guardado un minuto de silencio por las últimas mujeres víctimas de violencia machista, pero no ha conseguido consensuar una declaración institucional para condenar este fenómeno después de que Vox haya presentado un texto alternativo que no ha salido adelante.

Al comienzo del pleno todos los diputados de la Asamblea han guardado un minuto de silencio puestos en pie, pero no se ha podido leer, como se hacía en la anterior legislatura, una declaración institucional de condena, que requiere unanimidad.

Vox había presentado un texto alternativo de declaración institucional que manifestaba la "más enérgica repulsa y condena ante el asesinato de la víctima de violencia doméstica" y expresaba sus condolencias a su familia y amistades.

"Así mismo, esta Asamblea quiere reafirmar hoy su compromiso firme de combatir, desde esta institución toda forma de violencia contra toda persona vulnerable y en cualquier circunstancia. Todas las vidas son valiosas. Todas las víctimas importan", señalaba el texto de Vox.

No obstante, esta propuesta no ha salido adelante y Vox, a su vez, se negó este martes a apoyar las declaración institucional que desde la pasada legislatura se leía en los plenos, en la que se condenaba y se comprometía a combatir desde la Asamblea "toda forma de violencia contra las mujeres".

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha explicado minutos antes de empezar el pleno en que si no ha habido declaración institucional es porque "la izquierda se ha negado a incluir a los más vulnerables, niños y mayores".

"Además del minuto de silencio por las mujeres, que por supuesto que sí hay que guardarlo", ha argumentado, también hay que condenar el asesinato de "aquellos niños que mueren en el ámbito doméstico, como el niño Gabriel, o aquellos mayores que por estar en una situación de vulnerabilidad pueden sufrir violencia", ha dicho Monasterio.

Desde el PSOE, su portavoz, Ángel Gabilondo, ha reprochado la actitud de Vox, que le parece "mal", porque "por encima de cualquier lectura" el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas es "violencia machista, violencia de género, y no tenemos por qué ocultar esas palabras y empezar a hablar en general de los muertos y fallecidos en el mundo".

"Pues claro que tenemos afecto por todos, pero no podemos desvirtuar el hecho concreto de que estas personas han muerto debido a una acción expresa de hombres que han tenido un comportamiento machista, y responde a violencia de género", ha seguido diciendo el portavoz socialista.

Gabilondo, en este sentido, ha criticado que la llegada de Vox a la Asamblea haya acabado con el consenso en esta materia. "Trabajaremos para buscar acuerdos, pero no debemos utilizar a las víctimas para hacer nuestros debates políticos", ha reprochado.

Desde Podemos, su portavoz, Isa Serra, ha calificado de "realmente grave" que no se vaya a leer la declaración, lo que supone "un paso atrás muy serio" desde la Asamblea en la lucha contra la violencia machista.

Y desde Más Madrid, su portavoz Pablo Gómez Perpinyà ha instado a Vox a que aclare sus discrepancias, y ha recalcado que la Asamblea de Madrid y las instituciones tienen que hacer estas condenas "y mucho más" para combatir la violencia machista.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha lamentado que un texto "válido para todos los grupos que pretendemos acabar con esta lacra", una texto que "no tiene ninguna mácula", no haya podido salir adelante, algo que espera no se repita.

Serrano ha advertido, no obstante que cuando hay grupos (en referencia a Vox o a Podemos la pasada legislatura) que "pretenden llevar hasta el final sus posiciones maximalistas, es difícil llegar a un consenso".