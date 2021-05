Simancas: la legislatura va viento en popa a toda vela

Madrid, 18 may (EFE).- El portavoz del grupo socialista, Rafael Simancas, ha asegurado este martes que la legislatura "avanza bien", va "viento en popa a toda vela" y que el Gobierno está ocupado en sus prioridades: vacunación, recuperación económica, mejorar la protección social y avanzar en la agenda de derechos y libertades.

En rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, ha justificado la labor del Ejecutivo, que no piensa en adelantos electorales ni en encuestas.

Ha precisado que por ello hoy el Ejecutivo ha traído al Pleno para su convalidación un real decreto que consolida y prorroga las medidas de protección social establecidas por el estado de alarma, como evitar los desahucios a las familias vulnerables y los cortes de los principales suministros; mantener los servicios esenciales de protección a las mujeres víctimas de la violencia de género o la prórroga para que el personal sanitario jubilado que atiende por la covid pueda continuar.

Además, ha continuado, se aprobarán la ley de protección a la infancia y la adolescencia, la de protección de los datos personales ante ataques en las redes y la de la protección de las personas con discapacidad en materia civil y procesal.

Simancas se ha referido a la propuesta socialista de crear un Fiscalía europea, que defenderá ante una enmienda a la totalidad del PP, así como a otra iniciativa para constituir una subcomisión para un pacto de Estado por la inclusión del pueblo gitano.

Para el próximo Pleno ha anunciado que su grupo llevará otras dos, como una reforma del reglamento del Congreso, que contribuirá a mejorar la calidad de la democracia, ya que por primera vez se regulará la actividad de los 'lobbies' y su relación con los diputados y el Parlamento.

Ha agregado que así se sabrá "quién y cómo influye", para lo que aumentará la transparencia y se registrará cada reunión, y el documento final tendrá sanciones e infracciones.

El PSOE también llevará la semana próxima una proposición no de ley para impulsar las tecnologías basadas en la inteligencia artificial.

Preguntado por la bajada de su partido en las encuestas, incluido el CIS de hoy, Simancas ha dado el respaldo al organismo "ante los ataques constantes de la derecha", pero "más allá de lo que digan, nosotros seguimos trabajando" y ha augurado que tienen "mucha legislatura por delante".

"Estamos en el trabajo -ha continuado- y no hay un horizonte electoral", si bien el PSOE entiende "el nerviosismo del PP, para tapar lo obvio", que es que el líder gallego de su formación Alberto Núñez Feijóo, gana elecciones con una estrategia "prudente", al igual que en Madrid, con Isabel díaz Ayuso, con "una estrategia imprudente, y Casado "siempre pierde las elecciones".

A su juicio, Casado "tiene un problema" y "por ello quiere crear un clima impostado".

Le ha aconsejado tomarse las encuestas con tranquilidad y "que cuide lo suyo" porque "tiene un problema de liderazgo".

También los portavoces de Más País y Compromís en el Congreso, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, en ruedas de prensa anteriores, le han pedido a Casado, que se relaje, porque es de prever que la legislatura dure dos años más, ya que esta depende de la voluntad del Gobierno y de las formaciones parlamentarias que lo conformaron.

El portavoz de Más País ha recomendado a Casado que "no tenga prisa" y no confunda sus deseos con la realidad, porque "la legislatura no está acabada".

Sobre el sondeo del CIS que refleja un aumento electoral de Más País, ha dicho que "a nadie le amarga un dulce" y que demuestra el "buen trabajo" que hacen, pero que no hay elecciones convocadas.

Por su parte, Baldoví ha recomendado a Casado "virtudes como la tranquilidad, el sosiego y la paciencia", porque de él no depende la duración de la legislatura.