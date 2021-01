Sindicato Ertzaintza acusa a Otegi de "incendiar la situación" tras incidentes en Euskadi que parecen organizados

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del sindicato Esan de la Ertzaintza, Iñaki Uraga, ha acusado a los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte de "incendiar la situación" con declaraciones "que no ayudan nada", después de que en las últimas jornadas la coalición soberanista cuestionara la actuación de la Policía vasca ante los toques de queda.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Uraga se ha referido a los incidentes ocurridos durante las últimas semanas en diversos puntos de Euskadi por parte de personas que no respetan la normativa sanitaria establecida para combatir la pandemia de covid-19.

En el caso de este pasado sábado, dos ertzainas resultaron heridos y dos individuos fueron detenidos en un botellón en Santurtzi en el que participaban más de 30 personas. También se produjeron incidentes en Pasaia y San Sebastián, donde nueve personas fueron identificadas.

A este respecto, desde Esan se ha recordado que hace unas semanas se organizó un botellón en Ondarroa y con posterioridad se convocó una rueda de prensa por parte de una "minoría de jóvenes" del municipio en la que se apuntó que Euskadi sufría "acoso policial".

Por ello, Uraga ha sostenido que viendo cómo se reproducen los incidentes por todos los pueblos de Euskadi, los incidentes "sí pueden llegar a ser acciones organizadas".

Respecto a la posible vinculación de los participantes con determinadas ideologías políticas, Uranga ha sostenido que si se analiza quiénes "convocan las manifestaciones y las siglas que les apoyan ellos mismos se vinculan". "No hay más que seguir las redes sociales para saber quiénes provocan los incidentes... ellos se están retratando", ha añadido.

En este sentido, desde Esan se ha aludido directamente a la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, y a su coordinador general, Arnaldo Otegi, ya que "sus declaraciones no ayudan nada". "Lo único que están haciendo es incendiar la situación. No se puede salir a hacer declaraciones viendo solo una parte, no poniéndose en el contexto general de la situación y acusando siempre a los mismos", ha reprobado.

Tras denunciar los ataques que padecen la Ertzaintza y Policías locales por parte de "una minoría de jóvenes asociales", ha valorado que "los incidentes no se están sucediendo en todos los pueblos de Euskadi, aunque cada fin de semana se reproduce más habitualmente, por lo que es preocupante".

Por último, ha reconocido que les gustaría contar con más efectivos y medios, pero "la estructura de la Ertzaintza es la que es". "Esan no va a parar de denunciar estas actitudes que son del pasado y creemos que tenemos que defender los derechos y libertades de la ciudadanía", ha finalizado.