Los sindicatos avisan de movilizaciones si no hay refuerzo de plantillas públicas

Madrid, 20 nov (EFE).- CCOO, UGT y CSIF han reclamado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la apertura urgente de una negociación para el refuerzo y la estabilización de las plantillas del sector público, ya que de lo contrario convocarán movilizaciones.

"Este Gobierno parece no entender el papel constitucional que tienen los sindicatos mayoritarios de la función pública y la obligatoriedad de negociación", apuntan las tres organizaciones en una carta conjunta a la ministra Carolina Darias, a la que avisan de que "no descartan procesos de movilización en la función pública" si no hay avances.

Los sindicatos exigen que se cumplan íntegramente el "I y II Acuerdo para la mejora del empleo público", en los que el Gobierno se comprometía a reducir la temporalidad al 8 % en 2020, a pesar de lo cual la temporalidad actual es del 27,8 %, cinco puntos por encima de la del sector privado.

Recuerdan también que más del 60 % de las plazas aprobadas en el marco de estos acuerdos todavía no se han convocado.

Además, las tres organizaciones han pedido eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para que se puedan ofertar todas las plazas necesarias y no solo las bajas que se produzcan, así como agilizar los procesos entre la aprobación de las plazas y la incorporación definitiva, y sancionar el abuso de la contratación temporal en el sector público.