Los sindicatos británicos podrían apoyar un referendo sobre el pacto de "brexit"

La confederación de sindicatos británicos TUC avisó hoy que podría apoyar la celebración de un referéndum sobre el eventual acuerdo de "brexit" entre el Reino Unido y la Unión Europea si este no es favorable a los trabajadores.

Durante el congreso del TUC en Manchester (norte inglés), la secretaria general, Frances O'Grady, advirtió a la primera ministra, la conservadora Theresa May, de que, en determinadas circunstancias, la organización se uniría a la campaña multipartita People's Vote, que pide un plebiscito sobre los términos de la salida de la UE.

Esta consulta sería la segunda desde que el 23 de junio de 2016 los británicos votaron en un 52 % frente al 48 % a favor de dejar el bloque comunitario.

Las circunstancias citadas por O'Grady serían que el acuerdo negociado por May no proteja "el empleo, los derechos laborales y los servicios públicos" y que, ante tal situación, la líder "tory" no convoque elecciones generales.

"Si no nos da el acuerdo que pide la gente trabajadora, dimita y llévese a su Gobierno, que no hace nada; dénos una elección general y haremos todo lo posible para elegir a un líder que lo haga (negociar un buen acuerdo)", afirmó la secretaria general.

Un sondeo de YouGov entre 2.700 sindicalistas, difundido antes del congreso, indicó que la mayoría de los miembros de los tres grandes sindicatos británicos, Unite, Unison y GMB, apoyaría una segunda consulta sobre los términos del "brexit".

Sin embargo, sindicatos más pequeños, como RMT, y buena parte del electorado de izquierdas rechazan convocar otro plebiscito al considerar que hay que aceptar los resultados de 2016 y abogan en cambio por unas elecciones que pudieran situar en el poder a un Gobierno progresista.

El posicionamiento de los sindicatos es importante para el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, al que apoyan económicamente y que este mes celebra su congreso anual, pues podría verse presionado para cambiar su línea oficial sobre el "brexit", que es de rechazo de un segundo referéndum.

Durante su intervención de hoy, O'Grady también propuso medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores, entre ellas introducir una semana laboral de solo cuatro días, con tres festivos, por el mismo sueldo, como medida para mejorar la productividad e incentivar el consumo.