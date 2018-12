Los sindicatos policiales piden contundencia si los Mossos no actúan el 21D

Los cuatro sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP y SPP- han pedido hoy al Gobierno que adopte medidas "contundentes" si mañana, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, los Mossos d'Esquadra permanecen "impasibles" y no garantizan la seguridad de todos los ciudadanos.

En un comunicado en víspera de la reunión del Consejo de Ministros en la lonja de Barcelona y ante el "gran despliegue de efectivos policiales" de refuerzo en Cataluña, los sindicatos recuerdan que "algo está fallando" si mañana la Policía Nacional tiene que intervenir para restablecer la seguridad ciudadana, ya que es la policía autonómica catalana la competente para esta misión.

"O los mandos de los Mossos dejan de ser políticos a sueldo y asumen su responsabilidad o el Gobierno de España deberá adoptar medidas contundentes al respecto", advierten las cuatro organizaciones sindicales, que dejan claro que estarán "vigilantes" para que no se use a los policías nacionales "con fines políticos".

En opinión de SUP, CEP, UFP y SPP, la decisión del Ejecutivo como un gesto de "acercamiento" a la sociedad catalana no puede derivar en adoptar soluciones "apresuradas" para garantizar la seguridad del Consejo de Ministros, obligando a los agentes a "soportar unas condiciones de alojamiento que no sean dignas, con dietas ridículas y obsoletas".

En las últimas 48 horas ha llegado a Cataluña el grueso del refuerzo policial, compuesto por más de 1.300 efectivos, tanto de la Policía Nacional (unos 750 agentes) como de la Guardia Civil (en torno a 500).

El Ministerio del Interior quiere extremar las precauciones tras los incidentes causados hace dos semanas por los Comités de Defensa de la República (CDR) (cortes de carreteras, levantamiento de peajes) y la "dejación de funciones" que apreció en los Mossos d'Esquadra, que incluso está siendo investigada por la Fiscalía.

No obstante, el titular de ese departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en los últimos días en que se garantizará la seguridad de todos los ciudadanos durante el Consejo y ha expresado su plena confianza en los Mossos d'Esquadra, a quienes apoyarán las fuerzas de seguridad del Estado.

Los tres cuerpos coordinarán sus actuaciones desde un centro en el que sus mandos supervisarán el despliegue y los posibles incidentes, aunque fuentes consultadas por Efe creen que la jornada se desarrollará con normalidad, si bien se extremará la vigilancia a los grupos más radicales.

Desde algunos de estos grupos se han lanzando ya consignas y se ha instado a la movilización. Así, los CDR han anunciado barricadas el 21D y han hecho un llamamiento a la movilización "a primera hora de la mañana" del viernes junto a la Llotja de Mar, emplazamiento previsto para la reunión del Consejo de Ministros.