El Sinn Féin defiende las propuestas de Bruselas para el protocolo norirlandés

Dublín, 14 oct (EFE).- El partido nacionalista Sinn Féin, segunda fuerza política en Irlanda del Norte, reiteró este jueves su apoyo al protocolo del Brexit para la región, después de que Bruselas presentara sus nuevas propuestas para solucionar los problemas que está causando su implementación.

Michelle O'Neill, vicepresidenta de la formación y "número dos" en el Gobierno de Belfast, de poder compartido con los unionistas probritánicos, confirmó que se reunirá hoy con el vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, encargado del Brexit, para analizar las medidas, que calificó de positivas.

La dirigente republicana afirmó que "la mayoría de los partidos políticos" norirlandeses defienden el protocolo incluido en el acuerdo del Brexit y anunció que planteará una moción en la Asamblea autónoma para subrayar ese apoyo.

El mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP) también ha destacado que las propuestas de Bruselas son un "punto de partida" para abordar las dificultades, pero dice que "se quedan cortas" e insiste en que el protocolo debe ser renegociado, en línea con la posición de Londres.

"El Gobierno británico y el DUP han promovido, de manera deshonesta, la falsa idea de que el protocolo no tiene el apoyo o el consentimiento de la gente en el norte (de Irlanda). Esto no es verdad. La realidad es que es el Brexit el que no tiene ni apoyo ni consentimiento", subrayó O'Neill, en referencia al rechazo de la mayoría del electorado norirlandés en el referéndum de 2016.

Asimismo, recordó que la situación actual es "resultado directo" del "Brexit duro" impuesto por el "Gobierno tory" del primer ministro británico, Boris Johnson, y sus "aliados en el DUP".

"El problema es el Brexit y el protocolo es la solución, el protocolo sigue en pie, siempre hemos dicho que necesita flexibilidad para que funcione, y eso prometió Maros Sefcovic cuando se reunió con líderes empresariales y civiles aquí en septiembre. Ha cumplido y eso es clave", agregó O'Neill.

Este instrumento establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para mercancías, por lo que las que cruzan entre el resto del Reino Unido y ese territorio deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región, de manera que se asegure que la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo invisible, clave para el proceso de paz y las economías de la isla.

Sin embargo, la nueva carga burocrática ha provocado escasez de productos y tensiones políticas en Irlanda del Norte, sobre todo, en la comunidad unionista, protestante y probritánica.

Sefcovic presentó este miércoles un paquete de medidas con el que pretende facilitar el tránsito de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la implementación del protocolo, que contempla reducir el 80 % de los controles sanitarios y fitosanitarios a los bienes que se trasladan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte.