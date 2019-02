La situación de Venezuela debe resolverse entre actores internos, dice Baltasar Garzón

El exjuez español Baltasar Garzón afirmó este miércoles que la problemática de Venezuela debe resolverse ente los "actores internos" y llamó al resto de países a acatar la recomendación de Naciones Unidas de "ningún reconocimiento ni interferencia externa".

"La comunidad internacional debería sumarse a la línea de Naciones Unidas, que no es partidario de ningún reconocimiento ni interferencia externa. La situación de Venezuela tiene que resolverse entre los actores internos, tiene que encontrarse una vía de solución tanto parlamentaria como humanitaria", afirmó en declaraciones telefónicas a la radio argentina La Patriada.

Además destacó que la solución no pasa por crear "una doble institucionalidad que está fuera de la propia normativa interna y constitucional de Venezuela" en alusión a la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del país, a quien recomendó que cese en la designación de diplomáticos en el extranjero.

"El reconocimiento internacional de una presidencia encargada o interna no da cobertura legal o constitucional para la designación de representantes que son del Estado, no son representación de un presidente ni de un jefe de Gobierno si no que representan al Estado de Venezuela", manifestó.

Sobre el Gobierno de Maduro, destacó que a pesar de que "se pueda discrepar o no como hace la oposición", es "absolutamente" legítimo y que "si ellos (la oposición) dicen que falta legitimidad al actual Gobierno la misma legitimidad le faltaría a ellos".

"La cuestión está en que la oposición sigue líneas de la Asamblea Nacional, y no asumen la figura de la Asamblea Constituyente que es algo que está previsto en la Constitución y se han dado los pasos para generar una situación que es la que existe de acuerdo con la Constitución para gobernar el país", recalcó.

En cuanto a las interferencias internacionales, manifestó que "las declaraciones del presidente Trump y los halcones norteamericanos", que desde hace tiempo "tienen como objetivo latinoamérica", pretenden "volver a unas situaciones que ya se creían superadas hace muchos años".