El soberanismo se movilizará en Barcelona y Madrid y llama a secundar huelga

Las entidades independentistas y todo el ámbito soberanista con representación institucional se han unido este jueves para convocar dos manifestaciones en Barcelona (los días 12 y 16 de febrero) y una en Madrid (el 16 de marzo).

Han llamado además a secundar la huelga general del próximo día 21 en Cataluña, convocada por la Intersindical CSC.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa en el Palau Robert de Barcelona en la que, entre las decenas de personas convocadas, figuraban representantes de JxCat, Crida y PDeCAT, ERC, la CUP y los comunes, que han compartido protagonismo con la ANC y Òmnium Cultural y personalidades como la periodista Pilar Rahola, el activista Arcadi Oliveres o el productor Josep Maria Mainat.

Bajo el lema "La autodeterminación no es un delito", la historiadora Anna Sallés, el periodista y exdiputado de la CUP David Fernàndez, la actriz Estel Solé y el periodista y exdelegado de la Generalitat en París Martí Anglada han leído un manifiesto conjunto que avisa de que, "aunque se juzga a unas pocas personas, los efectos de estos juicios serán para toda la sociedad".

"Nadie queda al margen de esta causa general", reza el texto, que pide "salir a la calle" porque "organizar un referéndum no es delito, votar no es delito, decidir no es delito, movilizarse no es delito".

Sus promotores destacan que esta "es una iniciativa de mínimo común denominador" que pretende que la calle ejerza como "máximo común multiplicador", y subrayan que las acciones "no pertenecen a ningún partido ni asociación política, social o sindical".

"Tomamos la palabra para denunciar que vemos el peligro de que unas instituciones judiciales politizadas quieran castigar de forma ejemplar, de acuerdo con unos intereses políticos poco disimulados, a los responsables políticos y gubernamentales de organizar un referéndum", indica el manifiesto.

Las entidades reunidas han informado de que el 12 de febrero, día en el que comienza el juicio del "procés" en el Tribunal Supremo, habrá manifestaciones por la tarde en las principales ciudades catalanas, así como convocan a paros laborales de diez minutos a las 12.00 horas.

Asimismo, la movilización del sábado 16 en Barcelona comenzará a las 17.00 horas en plaza España y recorrerá la Gran Via hasta terminar en la plaza Universitat, mientras que la que se llevará a cabo en Madrid comenzará a las 18.00 horas, aunque los detalles aún deben concretarse.

Todas estas movilizaciones se suman a las que la ANC ha convocado en el exterior, que se llevarán a cabo en 27 ciudades de once países (diez en Europa además de EEUU).

Otras entidades sociales que se han sumado a la convocatoria son la CONFAVC (Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña), la FAPAC (Federación de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña) o la Unió de Pagesos, entre otras.