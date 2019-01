Los soberanistas critican el "menosprecio absoluto" del TS hacia el Parlament

Los partidos soberanistas han criticado hoy el "menosprecio absoluto" del Supremo hacia el Parlament después de que este tribunal no se haya pronunciado sobre las peticiones de comparecencia en la comisión del 155 de los líderes independentistas en prisión, previstas para hoy.

La comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que se ha reunido hoy, había citado a comparecer en calidad de testigos al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, todos en prisión preventiva por el 1-O.

Para ello, el presidente del Parlament, Roger Torrent, comunicó por carta al Tribunal Supremo la voluntad de la cámara catalana de que los presos pudiesen comparecer presencial o telemáticamente en la citada comisión.

Sin embargo, el Supremo todavía no se ha pronunciado sobre si autoriza o no estas comparecencias, y el pasado viernes abrió un plazo de tres días hábiles -que termina mañana- para que la Fiscalía y las defensas aporten sus argumentaciones, de manera que hoy no han podido comparecer.

Ante esta situación, los grupos parlamentarios que participan en la comisión de investigación sobre el 155 -Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP- han consensuado un manifiesto en el que denuncian el "absoluto menosprecio" del TS hacia las instituciones catalanas y la cámara catalana.

Los grupos soberanistas del Parlament critican que el Supremo "no respete" los derechos de los diputados de poder interpelar a las personas citadas en esta comisión, "obstaculizando así el trabajo parlamentario", como tampoco el "derecho y el deber" de los diputados que debían comparecer hoy.

En una breve intervención de los grupos que participan en la comisión, la diputada de Junts per Catalunya Gemma Geis ha señalado que la actitud del Supremo es una prueba de la "excepcionalidad" que vive Cataluña.

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Orobitg ha calificado la jornada de hoy de una "nueva diada de la infamia" por el "cinismo" con el que el Supremo ha gestionado, a su juicio, estas solicitudes de comparecencias.

La presidenta de los comunes, Jessica Albiach, ha opinado que este hecho supone una "nueva ofensa" del Supremo contra el Parlament, mientras que el diputado de la CUP Carles Riera ha criticado la "falta de respeto" del TS y del Estado "antidemocrático" hacia el Parlament, que "quieren destituir la democracia" en Cataluña.

Con todo, la mesa de esta comisión se ha comprometido a "persistir" y a proseguir con los trámites para que los presos soberanistas puedan comparecer, porque es un "deber y un derecho que no puede limitar ningún juez", y denuncian en el manifiesto conjunto la "estrategia dilatoria" del Tribunal Supremo.