Los socialdemócratas europeos piden a May que se alíe con Corbyn si fracasa

El líder de los socialdemócratas europeos en la Eurocámara, Udo Bullmann, pidió hoy a la primera ministra británica, Theresa May, que si hoy no consigue el respaldo de la Cámara de los Comunes se alíe con los laboristas de Jeremy Corbyn para trabajar juntos en el siguiente paso.

"El turno hoy es de la Cámara de los Comunes. Si Theresa May es derrotada debería trabajar con los laboristas para forjar una relación de futuro más ambiciosa", afirmó en rueda de prensa.

Asimismo, se sumó a la opción laborista del segundo referéndum y señaló que "si los que abogan por el 'brexit' de verdad quieren tomar el control, igual es momento de darle a la gente el derecho a decidir".

Bullmann, que insistió en que el "brexit" es "una tragedia", señaló que el peor escenario sigue siendo el de no acuerdo, una opción "catastrófica" que "debe ser evitada".

A propósito de la posición de la Unión Europea en las negociaciones, señaló que Bruselas "actúa de buena fe" pero que si May no obtiene hoy respaldo a su plan "ya no hay espacio de movimiento" para reabrir acuerdos.

La "premier" conservadora británica y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron la pasada medianoche la adhesión al acuerdo del "brexit" de una "póliza de seguro" para la salvaguarda irlandesa, con el objetivo de que May pudiera vender hoy mejor a la Cámara de los Comunes el convenio de divorcio con Bruselas.