Socialdemócratas de la UE defienden los derechos humanos en Cuba ante las protestas

Bruselas, 15 nov (EFE).- La líder del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, dijo este lunes que es "muy claro" el "compromiso" de su partido "con los derechos humanos" en Cuba, al ser preguntada por las protestas que hay convocadas hoy en la isla para pedir un cambio político y prohibidas por La Habana.

"Hace un año y medio estuve en Cuba y allí quedó muy claro nuestro compromiso con los Derechos Humanos", dijo García en una rueda de prensa en la Eurocámara con el expresdiente de Brasil, Luis Inázio Lula Da Silva, con motivo de una jornada sobre América Latina convocada por la formación.

Lula, por su parte, evitó pronunciarse sobre las manifestaciones y sobre el hecho de que su promotor, el dramaturgo y activista Yunior García Aguile, esté detenido desde ayer domingo en su domicilio.

"No he seguido hoy la actualidad en la prensa. De lo que dice usted de Cuba me enteraré cuando termine mis actividades en el Parlamento Europeo", comentó el brasileño.

Lula no obstante, sí dijo, que a él no le "incomodan" las protestas, porque "protestar es un derecho de las personas".

García y Lula si coincidieron en denunciar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

"No es justo, no es normal, no es democrático un bloqueo de 60 años. (...) Estamos ante una Guerra Fría eterna", señaló Lula.

Una marcha pacífica para pedir un cambio político en Cuba pretende recorrer este lunes varias ciudades del país, pese a no haber sido autorizada por el gobierno de La Habana.

La iniciativa del 15N es heredera de las protestas del 11 de julio, las mayores en décadas en Cuba y fruto del descontento y la grave crisis actual azuzada por la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la situación económica en la isla.