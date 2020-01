Los socialistas en el PE abogan por dejar trabajar a la justicia ante el suplicatorio

La presidenta del grupo socialdemócrata en la Eurocámara, Iratxe García, abogó este martes por que el diálogo en Cataluña se pueda conjugar con "dejar que la justicia trabaje", algo que, dijo, será la base de la postura del grupo hacia el suplicatorio de Carles Puigdemont y Toni Comín.

En una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), la presidenta de los socialdemócratas europeos subrayó que "una cosa es trabajar desde el diálogo y otra cosa permitir que la justicia trabaje", y afirmó que no se trata de escenarios incompatibles.

"La solución al conflicto en Cataluña debe llegar con trabajo de diálogo político, pero eso no es incompatible con respetar a la justicia y permitir que trabaje. Evidentemente la justicia tiene abiertos procedimientos y hay que respetar este trabajo", explicó García preguntada por la postura de su grupo ante la petición de la retirada de inmunidad de Puigdemont y Comín.

La socialista española advirtió de que "no se puede ser selectivos en la defensa del Estado de derecho" pero a la vez abogó por "no resignarse a no intentar trabajar por esa solución política" en Cataluña.

El grupo socialdemócrata en su conjunto "estudiará" el suplicatorio de Puigdemont y Comín enviado por el Tribunal Supremo a la Eurocámara "en el momento en el que entre a debate" y tomará una decisión sobre el sentido de su voto entonces, aunque García afirmó que se guiarán por "una base muy clara, que es permitir que la justicia trabaje, de no entorpecer a la justicia".

Recordó además que la gran mayoría de los suplicatorios - trámite por el que se solicita la retirada de la inmunidad parlamentaria- son aceptados con normalidad "porque es un instrumento que existe para permitir que la justicia trabaje y para que los eurodiputados nos podamos defender ante la justicia".

García señaló que aún no han tenido ningún contacto con los dos nuevos eurodiputados, aunque se mostró abierta a trabajar con ambos.

"Si se viene a este Parlamento a trabajar por Europa se podrán encontrar lugares de debate comunes. Si se viene a otra cosa, en ese juego no vamos a participar", avisó, al tiempo que pidió "no convertir al Parlamento en un espectáculo".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont confió ayer lunes en que los eurodiputados socialistas voten en contra de una potencial recomendación para retirarles la inmunidad parlamentaria tanto a él como al exconseller Toni Comín.

"Estoy convencido de que van a hacer caso a su jefe de filas, que de forma solemne en la investidura, y así obtuvo la mayoría, se comprometió a desjudicializar la política. El suplicatorio es una consecuencia directa de la judicialización de la política", explicó Puigdemont tras entrar por primera vez a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).