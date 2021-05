Los socios de Pedro Sánchez respaldan los indultos a los presos del "procés"

Madrid, 25 may (EFE).- Los grupos que apoyan desde el Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez, como PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, respaldan la posibilidad de que el Ejecutivo indulte a los dirigentes independentistas encarcelados por el "procés", como vía para restablecer el diálogo y dar solución a una crisis política.

Los portavoces de estos grupos en el Congreso se han pronunciado este martes acerca de esta medida de gracia, que el Gobierno no ha decidido aún, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie y que el independentismo catalán no rechaza, aunque defiende la amnistía como la única solución política a la crisis.

Aitor Esteban (PNV) considera que el primer paso para resolver la cuestión es que "los presos políticos salgan de prisión". Aboga por hacer "pedagogía" y no "política de regate corto", como a su juicio hace el PP amenazando con llevar a los tribunales esta decisión.

Al PNV le "indigna" que se considere "golpismo" y un delito al "procés" porque solo se ha promovido un referéndum y cree que a España "le faltan bastantes hervores democráticos" si exige al independentismo que renuncie a sus aspiraciones de una Cataluña independiente o de poder votar.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha expresado su respeto a la posición del independentismo y ha sostenido que "al margen de los indultos" la "cuestión" de Cataluña debe resolverse mediante diálogo y acuerdo.

Considera que los políticos catalanes "nunca" deberían haber sido inhabilitados porque ello supone inhabilitar y castigar a la ciudadanía "por los votos que les han dado", y ha advertido de que con un 52 % de votos el problema va a seguir ya que "las realidades no cambian porque alguien quiera que cambie y en democracia las cosas se resuelven hablando y dialogando".

Los diputados de Más País y Compromís Íñigo Errejón y Joan Baldoví, respectivamente, ven los indultos como una herramienta que permita resolver una crisis que es política, no de orden público.

"La solución del problema es más importante que el castigo a personas que han vulnerado el Código Penal español, pero que lo han hecho de manera pacífica", ha sostenido Errejón y, en la misma línea, Baldoví ha pedido valentía al Gobierno.

Sobre la posibilidad de que se revierta la inhabilitación de los presos, Errejón ha señalado que esa decisión sí recae en la Justicia, mientras que el PNV ha señalado que, aunque desconoce si el indulto será parcial o total, los presos siguen en política. "¿Alguien piensa que no está en la política Oriol Junqueras? (...) ignorar esto es una torpeza", ha señalado Esteban.

Por parte del independentismo, la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha defendido que no haya arrepentimiento porque no han venido a pedir perdón ni a que les perdonen para poder justificar los indultos y porque "no se pide permiso para ejercer los derechos". Para Junts no cabe otra solución que la amnistía y el derecho de autodeterminación.