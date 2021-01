Solé critica que el TSJC "imponga" el 14F pero garantiza una votación segura

Barcelona, 29 ene (EFE).- El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha criticado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "imponga" el 14F, aunque ha garantizado una votación "segura" y ha evitado hablar de recursos para no generar "más incertidumbre".

La sala contenciosa del TSJC ha acordado este viernes mantener definitivamente las elecciones catalanas el 14F, con la campaña ya en marcha, y anular el decreto del Govern que las aplazaba al 30 de mayo.

Tras reunirse este mediodía para deliberar, la sala ha adelantado el fallo de su sentencia, en la que, por mayoría, se reafirma en las medidas cautelares que dictó la semana pasada para suspender el aplazamiento electoral y acuerda estimar los ocho recursos presentados por varias formaciones extraparlamentarias, entidades y particulares contra el decreto del Govern.

Una vez se notifique la sentencia, prevista para el próximo lunes, podrá ser recurrida ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, aunque ello no suspendería la decisión del TSJC de mantener la fecha electoral del 14F.

En una comparecencia desde el Palau de la Generalitat para valorar la resolución del TSJC, Solé ha tachado de "despropósito" la "imposición" del alto tribunal catalán para que las elecciones se celebren el 14F pese a una situación epidemiológica "muy compleja" en Cataluña.

No obstante, Solé ha garantizado que los colegios electorales y las mesas de votación "son y serán espacios seguros": "Lo tenemos todo preparado. (...) Queremos que sea una jornada plenamente segura y estamos convencidos de que será así", ha puntualizado.

Solé ha explicado que el Govern ha trabajado conjuntamente con los ayuntamientos y las entidades municipalistas para que designen a un responsable de salud y seguridad en cada uno de los colegios electorales, para velar por las medidas higiénicas previstas.

El conseller no ha aclarado si el Govern recurrirá la resolución del TSJC, aunque ha dejado entrever que no es su intención presentar recurso, porque no quiere provocar "más incertidumbre".

"No tenemos el contenido de la resolución, y cuando la tengamos, analizaremos con detalle la sentencia. Lo que está claro es que desde el Govern, en ningún caso, añadiremos más incertidumbre a la creada por el TSJC, que ha esperado a que estuviera ya iniciada la campaña para dar su decisión", ha dicho.

El conseller ha defendido que lo que necesita la ciudadanía es "más certeza que nunca", de manera que el Govern analizará a "fondo" la próxima semana los razonamientos que han llevado al TSJC a mantener el 14F.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si el Govern cierra la puerta a presentar un recurso, Solé ha insistido: "Lo que sí cerramos es la puerta a generar mas incertidumbre y, por tanto, analizaremos la sentencia y tomaremos las decisiones oportunas".

Solé, que ha hecho un llamamiento al voto por correo para evitar la interacción social el 14F, ha avanzado que hasta la fecha el número de solicitudes asciende a unas 121.000, el doble que en los últimos comicios en el mismo periodo.