La solidaridad de Ramadán llena el estómago de miles de familias yemeníes

Durante el mes sagrado de ramadán, en el que los musulmanes deben solidarizarse con los más necesitados, miles de familias yemeníes tienen una comida al día asegurada en un país en el que más de dos tercios de la población está al borde de la hambruna.

En el barrio humilde de Heziyaz, en el sur de la capital, Saná, más de 3.000 personas hacen cola para recibir una comida compuesta por arroz, sopa, leche y pan, de la mano de los voluntarios de la organización local "Amalna" (nuestra esperanza, en árabe).

Las organizaciones de caridad reciben en estas fechas señaladas generosas donaciones, con las que pueden aliviar el sufrimiento de los yemeníes más afectados por la mayor crisis humanitaria del mundo, según la ONU, ya que en el país más de 22 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

Entre ellos, está Abdulrahman Alian, maestro de matemáticas de una escuela pública y padre de una familia de cinco miembros, que no ha recibido su salario desde hace un año y medio debido al colapso de las instituciones estatales.

"Hemos estado un año y medio sin salario, nuestra situación ha cambiado en 180 grados (...) Ya no tenemos (cubiertas) la asistencia médica ni las necesidades básicas", se lamenta en declaraciones a Efe.

Cada día, desde el comienzo del mes de ramadán hace unas dos semanas, Alian puede conseguir un plato caliente para su familia gracias a las donaciones de Ramadán, mientras que normalmente sólo dispone de unos 3.000 riales (siete dólares) por semana, que obtiene de las clases particulares que imparte a algunos estudiantes.

En la misma cola, está Ali Maref, un soldado del Ejército gubernamental que debe mantener a una familia de seis personas, pero tampoco recibe un sueldo por lo que acude también para obtener comida gratuita.

"No tenemos salarios y dependemos de la comida que nos ofrecen aquí. En el pasado, nuestros salarios cubrían todas nuestras necesidades, no recurríamos a las organizaciones", señala el militar.

"Ya hemos vendido joyas, muebles y electrodomésticos, todo", agrega, haciendo referencia a una situación común para muchos yemeníes a los que el conflicto armado les ha empujado a la pobreza.

Según la ONU, casi ocho millones y medio de personas no saben de dónde obtendrán su siguiente comida, unos tres millones de niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y madres que dan el pecho padecen desnutrición aguda, incluidos unos 400.000 niños gravemente desnutridos que corren el riesgo de perecer.

En una cola reservada sólo a las mujeres, una ama de casa que se hace llamar Umm Qanaf (madre de Qanaf) espera bajo el sol junto a otras cientos de yemeníes vestidas con chilabas negras.

"Ya no tenemos nada: tenía mis joyas de oro, pero no me queda ninguna. Teníamos dos bombonas de gas y tuve que vender una", dice la mujer, que añade que su esposo trabajaba en la construcción pero ahora está desempleado.

La familia de Umm Qanaf no ha podido pagar el alquiler de su vivienda en los últimos diez meses porque no dispone de dinero, pero al menos durante los 28 o 29 días que dura el mes de ramadán puede llevarse un plato de comida a la boca.

Mientras los voluntarios distribuyen la comida a través de ventanillas, otros intentan aliviar el calor de los que hacen cola rociándoles con mangueras de agua.

El coordinar de la ONG Amalna, Abdelfatah al Garadi, explica a Efe que los que reciben las comidas gratis de Ramadán son los más pobres del barrio.

"La mayoría de estas personas viven por debajo del umbral de la pobreza", destaca Al Garadi y añade que su organización presta asistencia a un total de 3.250 familias.

"Antes de 2015, buscábamos a las familias necesitadas. Solíamos ir de casa en casa a buscar a familias que nos necesitaran, pero ahora las familias son las que acuden a las organizaciones benéficas", señala como indicador del deterioro de la situación para muchos yemeníes.

El conflicto entre el Gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes, que le disputan el poder desde 2014, ha forzado a tres millones de personas a abandonar sus hogares, mientras que la mitad de la población del Yemen vive en áreas afectadas por la guerra, que se ha recrudecido desde la intervención de la coalición militar árabe en marzo de 2015.