La sombra de Trump, en cada rincón de los centros electorales de EE.UU.

A la salida de un colegio electoral de Arlington (Virginia) un matrimonio, Jane y Emile, se acerca a un grupo de periodistas congregado allí: la pareja acaba de votar en unas elecciones que considera "un asunto nacional", ya que "el presidente, Donald Trump, ha planteado un referéndum sobre él".

Jane, que prefiere no dar su apellido, argumenta que no está "de acuerdo con la forma en la que Trump ha llevado el país" y responde con un rotundo "sí" cuando se le pregunta si considera que estos comicios son más importantes que otros en el pasado.

Su marido afirma que está "completamente de acuerdo" con lo que su esposa acaba de declarar y enumera algunos de los asuntos que, según su parecer, deberá afrontar Estados Unidos. "El clima es una preocupación, la energía también, especialmente el desarrollo de las renovables", y, finalmente, menciona la cobertura sanitaria.

"Mi marido sufre de una enfermedad y necesita tener acceso a medicamentos. No pueden quitarla", dice Jane, en referencia a la reforma sanitaria de Barack Obama, quien presidió EE.UU. entre 2009 y 2017, que obligaba a las aseguradoras a dar cobertura a los estadounidenses que habían padecido enfermedades con anterioridad.

Los republicanos se han comprometido a derogar esa ley, conocida como Obamacare, y lo han intentado sin éxito en varias ocasiones, la última en 2017.

"Me gustaría pensar que, si hay una mayoría demócrata en 2020, esto se tratará de un ensayo; si no ganan, tendremos que repensar la estrategia y ver cómo movilizar a generaciones como la milenial", resume Emile.

A pocos metros del matrimonio una voluntaria, Sherry Mueller, sostiene varias papeletas marcadas con la intención de guiar a los votantes en cuestiones de interés demócrata.

En verdad, sí que se celebra un referéndum hoy en Arlington, pero de forma paralela y sobre asuntos locales, con preguntas acerca de las escuelas públicas, el metro y "parques locales y recreativos".

Y es que los estadounidenses no solo votan hoy a sus representantes en el Congreso, sino también a una treintena de gobernadores y a otros cargos, además de decidir sobre asuntos de interés local, en lo que se conoce como enmiendas legislativas.

"Poca gente aquí tiene dudas, este es un distrito altamente educado y saben qué tienen que hacer", explica a Efe Mueller, que también es profesora de Diplomacia Internacional en la American University y coincide en la importancia de estos comicios para el país.

Bajo la lluvia y envuelta en un plástico azul, se acerca a todo aquel que va a votar. Pocos rechazan su presencia.

Otra voluntaria, Charlotte, considera que "el norte de Virginia es un territorio principalmente demócrata en el que hay mucha gente enfadada", mientras pide el sufragio para un candidato independiente.

Después de ser entrevistada, la voluntaria se acerca a una mujer, que acude a votar portando un pañuelo con la bandera de EE.UU. y que rechaza efusivamente la papeleta que le ofrece Charlotte.

Virginia es considerado uno de los estados bisagra, donde no está claro qué candidato ganará.

"Comparado con 2016 diría rotundamente que sí, la participación está siendo tan alta como en las presidenciales", avanza Stephanie Sanders, jefa de un colegio electoral ubicado en la Librería Central de Arlington.

Reflexiona que, "hablando de forma general", no es habitual tener la misma participación en las elecciones presidenciales que en las legislativas, y no se atreve a señalar una causa.

"Los ciudadanos están motivados y sencillamente estoy contenta de que hayan venido a votar", declara Sanders.

El mal tiempo parece no haber afectado la afluencia a las urnas. Tampoco ha disuadido a dos voluntarias de la Common Cause, una organización no partidista "para aumentar el valor de la democracia de EE.UU.", que a la salida están dispuestas a resolver cualquier tipo de duda.

"No pedimos el voto por nadie en concreto, pero coincidimos en la transcendencia de esta jornada electoral", sostienen al unísono.