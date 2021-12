Stoltenberg: Rusia no tiene veto si se decide que Ucrania entre en la OTAN

Riga, 1 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN , Jens Stoltenberg, insistió este miércoles en que Rusia “no tiene ningún veto” en el caso de que se decida que Ucrania pasa a formar parte de la Alianza Atlántica.

“Rusia no tiene ningún veto, no tiene nada que decir y no tiene ningún derecho a establecer una espiral de influencia para intentar controlar a sus vecinos”, enfatizó Stoltenberg en una rueda de prensa al término de dos días de reunión de los ministros aliados de Exteriores.

“Hemos dicho que Ucrania se convertirá en miembro, pero nos corresponde a nosotros, los 30 aliados de la OTAN, decidir cuándo Ucrania está lista para ser miembro y cumplir los estándares de la OTAN”, agregó.

Los ministros abordaron en este encuentro su preocupación por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania, algo que trataron hoy también con sus homólogos ucraniano y georgiano, invitados a la reunión.

Stoltenberg incidió en que seguirán usando a la OTAN como “plataforma” para coordinar la posibilidad de imponer sanciones económicas a Moscú y otras decisiones en el caso de que se produzca una nueva agresión rusa a su vecina Ucrania.

El político noruego dejó claro que la Alianza ayuda a Kiev en su camino hacia la membresía mediante reformas, con apoyo en la lucha de la corrupción o respaldo en la construcción de las instituciones de seguridad.

Stoltenberg hizo hincapié en que la OTAN es una alianza defensiva y que Rusia debe “respetar la voluntad del pueblo ucraniano”.

Así, insistió en que Ucrania es un “país independiente, soberano, con fronteras reconocidas” internacionalmente que incluyen la península de Crimea, que Rusia se anexionó “ilegalmente” en 2014, y la región del Donbás, al este, actualmente controlada por separatistas prorrusos.