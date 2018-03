La subcomisión sobre financiación de partidos del Congreso quiere aprobar este miércoles sus conclusiones

La subcomisión que estudia en el Congreso propuestas para mejorar el régimen de financiación de los partidos políticos tiene intención de aprobar este miércoles su informe de conclusiones, de manera que la semana siguiente sea ya la Comisión de Calidad Democrática la que ratifique el acuerdo y se pueda elevar después al Pleno para su votación.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, este es el calendario que manejan la mayoría de grupos parlamentarios, aunque son conscientes de que será complicado cerrar un informe el miércoles, puesto que todavía quedan varios puntos por tratar, entre ellos aquellos en los que hay más desacuerdo y que acordaron dejar para el final.

La subcomisión funciona ya a contrarreloj porque el plazo para que la Comisión de Calidad Democrática apruebe el informe de conclusiones vence la semana que viene, concretamente el 14 de marzo. Si no se logra un acuerdo global este miércoles, la subcomisión tendrá que convocar nuevas reuniones para poder llegar a esa fecha con un documento que someter a votación en la comisión.

CREADA HACE UN AÑO

Hace un año se acordó crear esta subcomisión con el fin de evaluar la financiación y el régimen jurídico de los partidos y consensuar medidas para reforzar la independencia de los órganos reguladores y la protección de los denunciantes de corrupción, pero finalmente se renunció a abordar este último asunto al tramitar el Congreso una ley de Ciudadanos sobre el mismo tema.

Entre junio y diciembre la subcomisión recibió a varios expertos en financiación de partidos y, una vez concluidas estas comparecencias, los grupos empezaron a negociar sus conclusiones. Cuando apruebe su informe, abrirá una nueva ronda con expertos para analizar cómo se puede reforzar la independencia de los órganos reguladores.

Los distintos partidos están intentando redactar un documento de conclusiones que cuente con el mayor respaldo posible, aunque no todos están igual de interesados en introducir cambios en el modelo actual.

PP Y PNV POR UN LADO, Y LOS DEMÁS POR OTRO

En concreto, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos son más proclives a plantear propuestas para regular la organización interna de los partidos políticos que PP y el PNV. Estos dos últimos, también se muestran más reacios que el resto a cambiar el sistema de financiación de estas organizaciones, aunque aquí hay más puntos de acuerdo.

Los cuatro coinciden en que los fondos públicos deben mantenerse a un nivel suficiente para garantizar que los partidos puedan cumplir con su función constitucional de canalizar la participación política de los ciudadanos, pero creen que han de contar con más financiación privada y están buscando consensos sobre cuáles serían las mejores fórmulas para conseguir que los particulares hagan más aportaciones económicas a estas organizaciones.

Una de las opciones sobre las que hay más consenso es la de reforzar los incentivos fiscales a la financiación de las formaciones políticas, aumentando las desgravaciones por las cuotas de afiliación y las aportaciones a los partidos, que actualmente están fijadas en un 20% con un máximo de 600 euros anuales.

Sin embargo, según pusieron de manifiesto algunos de los comparecientes este es un instrumento que hay que manejar con cuidado porque, supone menos ingresos para el Estado dado que implica una caída en la recaudación.

Unidos Podemos pone pegas al incremento de los incentivos fiscales y defiende la utilización de las nuevas tecnologías para fomentar las microdonaciones mediante pasarelas de pago o los micropréstamos ciudadanos a través de contratos de carácter civil.

PUBLICAR QUIÉN Y CUÁNTO DONA

Además, la mayoría aboga por regular el 'crowdfunding' y por avanzar en la transparencia total obligando a los partidos a publicitar la trazabilidad completa de las aportaciones privadas que reciben, especificando donante, cantidad, fecha, etc...

Tomando ejemplo de lo que se hace en Alemania o Nueva York, Ciudadanos es partidario de introducir la denominada 'compensación de fondos' (matching funds) que consiste en vinculan las subvenciones a los fondos que los partidos hayan obtenido de aportaciones privadas.

Este sistema puede adquirir diversas formas, como la de imponer un límite a las subvenciones públicas que sólo pueda ser sobrepasado si se alcanza cierta cantidad de contribuciones privadas o la de otorgar por cada euro procedente de un particular un euro o fracción en forma de subvención, con los topes que se establezca.

MÁS SUBVENCIONES PARA QUIEN HAGA PRIMARIAS

Asimismo, está sobre la mesa la idea de utilizar las subvenciones para incentivar determinados comportamientos de las formaciones políticas, primando por ejemplo a los que celebren primarias, tengan órganos paritarios o alcancen determinados niveles de transparencia. Esta fórmula la defienden PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, pero el PP la rechaza.

El informe redactado por los letrados, basándose en las exposiciones de los comparecientes, destaca la "laxitud" que caracteriza la regulación sobre el funcionamiento interno de los partidos y recuerda que el artículo 6 de la Constitución, que fija que su estructura y funcionamiento han de ser democráticos, apenas se ha desarrollado.

Pero este es uno de los puntos que suscita mayor desacuerdo, principalmente por la negativa del PP a regularlo, y su debate se ha aparcado, de momento, al igual que todo lo relativo a las primarias. No obstante, sí se han aprobado algunas enmiendas que afectan al este tema, como la propuesta de Unidos Podemos para que la futura legislación blinde la paridad en los órganos internos, de forma que la representación de ninguno de los dos sexos pueda quedar por debajo del 40%.

Otro de los puntos en los que el acuerdo se atisba complicado y que ha quedado para el final es el relativo a una nueva regulación de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, aunque sí hay una mayoría que apuesta por regular, como ha propuesto el PNV, las aportaciones que estas entidades puedan realizar los partidos.

FUNDACIONES DE LOS PARTIDOS

La Ley de Financiación de Partidos establece que estas entidades se sometan a la auditoría del Tribunal de Cuentas y fija condiciones relativas a su financiación. Con carácter general, se aplican las reglas que rigen para los partidos políticos, pero hay algunas diferencias sustanciales.

Mientras los partidos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y hay un tope de 50.000 euros anuales para las procedentes de personas físicas, las fundaciones pueden recibirlas tanto de particulares como de empresas sin límite alguno. Sólo están obligadas a publicar las que superen los 120.000 euros.

Los expertos señalaron que las fundaciones pueden recabar aportaciones de los partidos, trasbasarles fondos o satisfacer gastos directos de su funcionamiento ordinario, lo que escapa al control del Tribunal de Cuentas, pues sólo fiscaliza la regularidad de las aportaciones que reciben y los gastos financiados con subvenciones públicas, un control muy inferior al que existe para los partidos.

En este contexto, el informe de los letrados apuesta por dar a los dos el mismo tratamiento, algo que únicamente ha contestado abiertamente el PNV, aduciendo que un partido constitucionalmente no cumple los mismas funciones que una fundación. No obstante, sí es partidario de prohibir las aportaciones que estos entes vinculados pueden realizar a los partidos políticos, lo que el resto de grupos no ve con malos ojos.