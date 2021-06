El sucesor de Martínez en Interior niega haber comentado con él nada de Kitchen

Madrid, 2 jun (EFE).- José Antonio Nieto, el exsecretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior y sucesor de Francisco Martínez, imputado por su relevante papel en la presunta trama urdida desde el departamento para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha negado que en las conversaciones y reuniones que ambos mantuvieron comentaran la llamada operación Kitchen.

Nieto, número dos de Interior entre noviembre de 2016 y 2018, ha sido la segunda persona citada -el primero ha sido Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal- de la duodécima sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria que investiga el presunto operativo pagado con fondos reservados para espiar y robar documentación sensible al PP que podía tener Luis Bárcenas.

El ahora portavoz parlamentario del PP en el parlamento andaluz ha dejado claro a los diputados que el traspaso de cartera con Martínez fue "ejemplar" y que ambos mantuvieron sesiones muy largas para que ese cambio en la secretaría de estado fuera correcta.

"En ningún momento se hizo ninguna referencia a alguno de los asuntos que me cita", le ha dicho al diputado del PSOE David Serrada, que se ha interesado por si en esas largas conversaciones con su antecesor hablaron de las llamadas operación Cataluña o Kitchen.

También ha querido aclarar el significado de los mensajes que ambos excargos de Interior se cruzaron tras este traspaso y que figuran en un informe policial incorporado a la causa con el volcado del teléfono móvil de Martínez.

Varios diputados le han dicho que de esos mensajes se deduce que ambos hablaron del operativo de espionaje, urdido presuntamente entre 2013 y 2015, y que incluso una de las respuestas de Martínez lo confirma cuando le respondió "puede tener un efecto demoledor si no se encapsula".

Frente a esta versión, Nieto ha explicado que ese cruce de mensajes se produce el 5 de noviembre de 2017, dos días después de la detención de Villarejo y de que el Consejo de Ministros designara a Juan Antonio Puigserver al frente del departamento de Interior de la Generalitat bajo la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Es a esta situación a la que, según Nieto, se refieren ambos en sus conversaciones, pues Martínez, entonces diputado del PP y como doctor en Derecho Constitucional, aconsejó a Interior, una tarea por la que el compareciente ha dicho estar "enormemente agradecido"

"En esa materia en la que había que adoptar decisiones de enorme responsabilidad y eso es lo que entendía Martínez que había que encapsular", ha dicho el exnúmero dos de Interior, que ha hecho hincapié en que en ninguno de esos mensajes hay "una sola referencia" a Kitchen.

Nieto ha negado asimismo que el excomisario Villarejo, al que conocía de una o dos veces, le chantajease con "tirar de la manta" si no aceptaban a su petición de retrasar su fecha de jubilación y mantener el uso de la placa como comisario jubilado.

Y a preguntas de los representantes de ERC y JxCat, Nieto ha aseverado que "no existía una policía paralela" en su mandato y "no puede existir en un país como España". Sí han podido existir, ha enfatizado, "personas que no han hecho adecuadamente su trabajo o que no han entendido los límites de su función".

Ha reconocido que ha leído las actas de todas las comparecencias que ha habido en la Comisión y "hasta hoy no veo ninguna prueba" de esa supuesta policía paralela.

Preguntado por el diputado de Bildu Jon Iñarritu sobre los fondos reservados, Nieto ha dejado claro que como secretario de Estado de Seguridad podía saber si había partidas destinadas a confidentes, "en plural", pero no saber si era para "Pablo o Manuel".