El SUP denuncia el "fraude de la cancelación" del acto por Parot y exige el fin de "todos los homenajes" a etarras

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este viernes el "fraude" en la desconvocatoria de la marcha prevista para este sábado en Mondragón para pedir la excarcelación de presos de ETA como Henri Parot, que cumple condena por 39 asesinatos, y ha exigido el "fin definitivo de los homenajes a asesinos en nuestro país".

En un comunicado, el SUP ha reclamado a la Justicia "un mínimo de empatía con el dolor de las familias de las víctimas". "No nos basta con "la desconvocatoria" del homenaje al asesino de 39 personas, el etarra Henri Parot, pero lamentamos profundamente que haya sido la presión social y no la Justicia ni los políticos, la que haya detenido este último y vergonzoso homenaje a la muerte", ha señalado.

El sindicato no duda de que la desconvocatoria a última hora es "un fraude" y han pedido al Gobierno vasco y al Ministerio del Interior "que sean especialmente vigilantes durante estas concentraciones para atajar de raíz cualquier acto de enaltecimiento terrorista".

Sin embargo, ha recordado que "de manera continuada" se siguen viendo estos homenajes que ven "con una mezcla de rabia y vergüenza en las calles de nuestro país".

"No puede ser de ninguna manera que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se convierta en el máximo garante de la libertad de los simpatizantes de los terroristas a cambio de pisotear los derechos de las víctimas de esos mismos asesinos", ha subrayado el SUP. "Basta ya de humillaciones a las víctimas de los asesinos y basta ya de condescendencia con los terroristas y con quienes les apoyan", ha concluido.