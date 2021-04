Susana Díaz defiende el fin del Estado de Alarma y critica que Moreno prefiera que siga para "tapar su responsabilidad"

EL BOSQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido la finalización del Estado de Alarma el 9 de mayo porque "ha llegado hasta donde ha tenido que llegar" y "es momento de dar un respiro". Así, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de comportarse "como el perro del hortelano" y criticar su finalización, lo que a su juicio hace para "tapar su responsabilidad".

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha recordado que "hace un año justo el Gobierno andaluz decía que no hacía falta más Estado de Alarma y en noviembre, cuando se anunció que llegaba hasta mayo, decía que le parecía mucho tiempo".

En este sentido, tras señalar que "ahora que parece que vamos a tener un respiro no quiere que acabe", ha manifestado que Juanma Moreno "se comporta como el perro del hortelano, que ni hace su trabajo ni deja que los demás lo hagan".

"Lo que pasa es que una vez que finalice el Estado de Alarma el que tiene que mostrar su responsabilidad es él y ya no le va a poder tomar el pelo a la gente", ha afirmado Díaz, que ha añadido que "el que tiene que abrir los centros de salud es él, que le dijo que el 2 de marzo iban a abrir y la gente está haciendo colas" o que "los niños pueden ir a una clase con 25 más pero no pueden ir al pediatra, que no lo entiende nadie".

La dirigente socialista ha incidido en que "cuando finalice el Estado de Alarma la responsabilidad de apoyar a los comercios y los negocios seguirá siendo de Juanma Moreno y ya no tendrá excusas detrás de las que taparse".

A su juicio, con las críticas al fin del Estado de Alarma, Juanma Moreno "no está pensando en los andaluces, está pensando en él", porque "es momento de dar un respiro, ha llegado un instrumento muy útil y muy válido en un año de pandemia hasta donde ha tenido que llegar y ahora lo que tiene que hacer es abrir los centros de salud, dar humanidad a la vacunación y apoyar a las empresas que lo están pasando mal".