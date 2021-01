Susana Díaz dice que irá a primarias y critica a quienes pretenden impedirlo

Sevilla, 15 ene (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha ratificado este viernes que se presentará a las primarias para seguir liderando el partido y encabezar después la candidatura socialista en las elecciones autonómicas, y ha advertido: "Esto no va de que se impida que nadie se presente".

"Lo he dicho con claridad, he mostrado desde el principio y lo mantengo que cuando se convoque el congreso, evidentemente, voy a presentar mi candidatura a la Secretaría General", ha recalcado.

Díaz ha hecho estas manifestaciones al ser preguntada en rueda de prensa sobre la reunión que mantuvo ayer con el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, de la que sólo ha detallado cuestiones relativas a las inversiones en materia de infraestructuras consignadas para Andalucía en los Presupuestos del Estado, mientras ha negado que hablaran de la situación del partido en Andalucía.

Ante la insistencia de los periodistas, ha subrayado que "esto no va de que se quite nadie ni que se impida que nadie se presente, sino al contrario, que los compañeros que se manifiestan digan quién va a ser su candidato o candidata y, cuando llegue el congreso, los militantes elegirán en libertad a la persona que entienden que tiene que encabezar la secretaría general y la candidatura de la Junta".

Díaz ha confesado que le resultó "desconcertante" escuchar hace unos días al vicepresidente primero del Congreso y secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pedir que "renuncie" haciendo la "comparación" con Miquel Iceta, que "sigue siendo secretario general (del PSC) y cuyos resultados electorales no son los de Andalucía, donde yo me he presentado dos veces y ganamos a mucha distancia del resto de partidos".

Hasta tres veces ha repetido que a partir de este momento da por "zanjado" el asunto hasta que se convoque el congreso: "no voy a perder ni un minuto, me debo a más de un millón de votantes, ya saben cual es mi posición e imagino que el candidato o candidata (de los críticos) lo dirán y los militantes decidirán libremente".

Al mismo tiempo, ha pedido a los militantes y los "cuadros del partido" que estén "en lo que hay que estar", que centren toda la "energía" y el "talento" en "ayudar con toda las fuerzas" y defender la "buena" gestión del Gobierno de España, así como en "darle voz" a la gente que lo está pasando mal en Andalucía por la "incapacidad" del Ejecutivo andaluz.

Preguntada si recibió ayer el apoyo de Ábalos, se ha limitado a señalar que son "los militantes los que decidirán cuando llegue el momento", por lo que ha pedido "respeto" al proceso de primarias.

En cuanto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que el presidente cuenta con todo su "apoyo, lealtad y colaboración" como ella lo tiene de él.

En su intervención ha defendido que la gente "no espera que estemos un año mirándonos el ombligo hasta que lleguen los congresos, sino que estemos al pie del cañón, al lado de sus problemas".

"Pongo punto y final hasta que se convoque el congreso", ha repetido al ser interpelada sobre la posición de los secretarios provinciales del PSOE-A, algunos de los cuales han manifestado la necesidad de un "cambio" en la federación andaluza.

Respecto a si cree que las primarias tienen utilidad cuando en otras comunidades, como Cataluña, se ha designado ya como candidato al ministro Salvador Illa, ha dicho que el PSC es un partido "hermano" y tiene "otro procedimiento", al tiempo que ha considerado que Illa es un "magnífico candidato y un gran compañero".

Y preguntado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, uno de los que figuran en las quinielas para la secretaría regional del PSOE andaluz, ha dicho: "Es un magnífico alcalde, un gran alcalde de la ciudad de Sevilla, que está donde tiene que estar y él mismo ha ratificado su compromiso".