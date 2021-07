Susana Díaz: "Estaré donde digan mis compañeros"

Sevilla, 12 jul (EFE).- La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado sobre su futuro político que estará "donde digan mis compañeros", lo que en teoría implica aceptar la oferta del candidato a la Junta, Juan Espadas, de ser senadora por designación autonómica en sustitución del gaditano Fernando López Gil.

La dirigente socialista ha realizado esta declaración durante su intervención esta tarde en el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, que ha activado el proceso de primarias a la Secretaría General, cargo al que de momento solo optará Juan Espadas, también candidato a la Junta de Andalucía tras su triunfo en las primarias de junio.

En una intervención de despedida ante los delegados del Comité Director, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada en varios momentos, Díaz no ha parado de dar la gracias a todos los que han trabajado con ella en el partido y en la Junta y de manera especial a los militantes.

"No voy a tener tiempo para devolver lo que me han dado en los últimos ocho años al frente de esta organización, esto no tiene precio", ha exclamado con la voz entrecorta por la emoción.

La socialista ha destacado la unidad y fortaleza del partido tras la primarias en las que salió derrotada y se ha mostrado convencida de que los militantes esperan unidad "sin más ismos que el socialismo".

"No se puede quedar nadie en la mitad del camino, todos somos necesarios para recuperar el gobierno de Andalucía. Desde el día de las primarias me puse a disposición de Espadas que es quien tiene que dirigir al partido y estoy a su lado", ha enfatizado.

Además, Díaz ha aseverado que "seguirá dándolo todo por esta tierra y por el partido, que vivo y siento, y estaré donde digan mis compañeros y desde ahí me entregaré con la misma lealtad", ha sostenido.

Por ello, ha expuesto que quiere "devolver parte de lo mucho que el partido me ha dado" y ha considerado que "nada esta escrito, que nada dura siempre y el futuro ya se vera".

Tras indicar que ha dado todo lo que tenía y que no se arrepiente de nada, Díaz ha admitido que ha cometido errores.

Al finalizar, los casi 300 delegados del Comité Director se levantaron de sus asientos para regalarle un largo aplauso.