Susana Díaz: "Moreno dejará de hablar de adelanto electoral en cuanto pasen las primarias porque sabe que le ganaremos"

CONSTANTINA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía y precandidata a las primarias para ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este sábado que el actual presidente regional, Juanma Moreno (PP), "dejará de hablar de adelanto electoral en cuanto pasen las primarias porque sabe que le ganaremos y volveremos a la Junta".

Díaz ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con militantes en Constantina (Sevilla), en el que también ha destacado que no ha pedido permiso "a nadie" para presentarse a las primarias porque sólo se debe a la militancia del PSOE de Andalucía. "Se han encargado de que se sepa que no soy la candidata de Madrid. Sólo me han llamado de Madrid para ofrecerme cargos fuera, pero no para trabajar por y para Andalucía, y quiero ser elegida en libertad por los militantes del PSOE de Andalucía", según recoge el equipo de la precandidata en una nota de prensa.

Díaz ha asegurado que ha actuado "con lealtad, siempre", y que lo único que no ha defendido nunca ha sido pactar con Bildu, "jamás". "Me siento libre para no estar de acuerdo con los peajes por las autovías, y agradezco al Gobierno de España que haya rectificado", ha dicho.

La precandidata socialista ha asegurado que tiene "ganas, fuerza, ilusión y la madurez necesaria para hacer otras cosas en el gobierno, no lo mismo", y que apuesta por "un partido abierto, que se respete, que no haya presiones ni empujones por medio". "El partido de la libertad, no del libertinaje de Ayuso, del que cada uno llega donde pueda y no le importa quienes quedan en el camino", ha agregado.

Susana Díaz ha insistido en que defiende un "proyecto nítidamente de izquierdas y nadie nos puede dar lecciones de izquierda a los socialistas". "España repitió unas elecciones para que Pablo Iglesias fuera vicepresidente, al año se aburre y ya no le interesa parar desahucios, ni los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ni luchar por los desfavorecidos. Me voy a Madrid, monto el taco y luego me corto la coleta", ha ahondado.

Díaz ha alertado sobre la necesidad de defender la democracia porque "salimos de una pandemia pero queda el virus del fascismo, que no debe campar a sus anchas entre aquellos que lo han pasado mal".

La precandidata socialista mantendrá a lo largo del día de este sábado encuentros con militantes en El Pedroso, San Nicolás del Puerto y Cazalla, además de este en Constantina.