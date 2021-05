Susana Díaz pide que el PSOE de Andalucía "no sea franquicia de nadie ni se dirija desde fuera"

Advierte que su candidatura no está dirigida "a los que quieran un cargo"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La precandidata a las elecciones primarias y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha llamado a la militancia socialista a crear "la mejor versión del PSOE, uno autónomo y que no sea franquicia de nadie ni se dirija con ningún mando a distancia desde fuera", considerando que de esta manera será "imbatible".

En un encuentro con militantes celebrado en la Casa de la Cultura de Cazalla de la Sierra (Sevilla), la líder socialista ha resaltado que los colectivos vuelven a mirar al partido porque la gente "necesita al PSOE": "Es lo que ha pasado en educación, en sanidad, en dependencia, en mujeres, porque hay mucha gente que se ha quedado sin voz y necesita que los representemos".

Díaz ha defendido que quiere "un partido donde prime el talento" y que le "acompañen los que quieren hacer un proyecto diferente, de mérito y de capacidad". "Como en esta etapa no tengo ni BOE ni BOJA, los que quieran un cargo u otra cosa que sepan que esta no es su candidatura", ha señalado.

En este sentido, Susana Díaz, que ha recordado que lleva "alrededor de 130 casas del pueblo abiertas en los últimos dos meses", ha afirmado que quiere "un partido moderno, actual, con renovación, con cambio; un partido diferente, pero con los valores de 142 años de historia, en el que una vez que se vota todos y todas vamos a una".

Sobre el proceso de primarias, ha defendido tener libertad absoluta para sacar adelante un proyecto colectivo al no estar tutelada: "Las llamadas nunca han sido para ver si me quería presentar a las primarias, sino para ofrecerme cargos, y eso me da una libertad total", ha afirmado.

En una asamblea abierta, donde ha finalizado este sábado su jornada por la Sierra Morena de Sevilla, Díaz ha recordado que "esto no es un plebiscito, esto es un proceso para elegir a un gran equipo de gente que se arremangue para cambiar las cosas y genere confianza en la ciudadanía para mejorar la vida a la gente".

"Cuando pase la pandemia quedará otro virus, que es el fascismo, que hace que la gente joven coquetee con el populismo barato que es un peligro, jóvenes que han pasado dos crisis y son carne de cañón y que no saben lo que es la memoria histórica", ha afirmado, concluyendo que "eso se combate con un proyecto nítidamente de izquierdas".