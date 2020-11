Susana Díaz urge la retirada de la orden de "maltrato" a sanitarios y medidas para "salvar vidas" en residencias

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha urgido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a "retirar" la orden de la Consejería de Salud y Familias que supone un "maltrato" para los profesionales sanitarios andaluces, así como le ha reclamado "humanidad" y que ponga en marcha "medidas inmediatas" para "salvar las vidas" de los mayores que viven en residencias de la comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en unas declaraciones distribuidas a los medios a propósito de una reunión mantenida de forma telemática con la sección de Sanidad del sindicato UGT en Andalucía.

Susana Díaz ha pedido a Moreno que "acabe ya con el maltrato a los sanitarios andaluces", y ha manifestado que "no basta con pedir perdón" a ese colectivo, sino que lo que hay que hacer es "cuidar a los profesionales que nos cuidan a nosotros".

En esa línea, Díaz ha exigido al Gobierno andaluz que "retire inmediatamente" la orden que suspende descansos y permisos del personal sanitario, porque es un "atropello y un maltrato".

Además, ha pedido a Moreno que ponga sobre la mesa "más medios materiales y humanos que refuercen nuestros centros de salud y hospitales", y que dote a los profesionales de los medios que necesitan para realizar su trabajo "en condiciones".

"ABANDONO" EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, la expresidenta de la Junta se ha referido al "informe de la Fiscalía de Sevilla que hemos conocido hoy acerca de la gestión de la Junta de Andalucía en las residencias de la provincia", y que ha tildado de "estremecedor".

La dirigente socialista ha remarcado que, el pasado día 1 de septiembre, ya planteó "el riesgo enorme" que, a su juicio, suponía cambiar la consejería de la Junta a la que estaban adscritas las residencias de mayores, y ha sostenido que muchos centros de mayores han estado "abandonados" en esta pandemia.

"No es normal que haya 290 residencias en Andalucía con casos positivos, más de 2.300 ancianos afectados y más de 1.000 profesionales contagiados", ha lamentado Susana Díaz antes de apostillar que "las decisiones que se están tomando no responden al interés general ni a lo que necesita Andalucía".

Ha pedido al Gobierno andaluz que "abandone el reparto de poder y los líos internos" y se centre "en lo importante", en "salvar a las personas y la economía".

"Nuestros mayores no pueden estar abandonados y que no funcionen los protocolos", según ha aseverado Susana Díaz, que por eso ha pedido "humanidad" a Moreno y que "entienda que nuestros abuelos no pueden encontrarse sin la cobertura sanitaria y abandonados a su suerte", según ha concluido.