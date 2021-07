Suspenden por casos de covid la repetición del juicio a una ex primera dama hondureña

Tegucigalpa, 20 jul (EFE).- La repetición del juicio a la exprimera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, acusada de apropiación indebida y fraude, que el Tribunal de Sentencia tenía prevista para este martes, no ha podido celebrarse porque parte del equipo de fiscales que conoce la causa han dado positivo para la covid-19.

Bonilla, acusada como coautora de apropiación indebida y autora de 8 delitos de fraude, no se presentó ante el tribunal debido a problemas de salud, afirmaron a periodistas su esposo, el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), y su abogado Juan Carlos Verganza.

"Se presentó un certificado médico por un facultativo y ellos (el Tribunal) deciden nombrar a un médico forense para que vean si es cierto o no. Pueden llamar 100 médicos forenses si quieren y a todos los médicos de la República que vayan y miren que la señora tiene una dolencia", explicó su defensa.

La repetición del proceso también es para Saúl Escobar, exsecretario privado de la exprimera dama, quien sí se presentó ante el tribunal, que ordenó el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para comenzar el proceso el próximo jueves.

También ordenó que la exprimera dama sea evaluada por un médico forense, para confirmar si se puede presentar ante el tribunal.

La defensa de Bonilla cuestionó la decisión del Tribunal de Sentencia de solicitar un nuevo equipo de fiscales y argumentó que en el proceso deben participar los que ya conocen el caso.

“Yo no voy a venir a enfermar por la locura del Tribunal, están equivocados, tengo enfermedad de base y no voy a permitir que estos fiscales me vengan a contaminar si se vienen a presentar”, subrayó el abogado.

El juicio ya se celebró en febrero de 2019 y Bonilla fue condenada en septiembre de ese año a 58 años de cárcel después de que el Tribunal de Sentencia la declarase culpable por apropiación indebida y 8 delitos de fraude.

Además de la condena de 58 años de prisión, de los que por ley no puede cumplir más de 30, a Bonilla se le impuso una multa de 1,2 millones de lempiras (unos 49.700 dólares), equivalente al 10 % de más de 12 millones de lempiras (unos 497.900 dólares) que habría desviado, según la acusación, de los fondos del Despacho de la Primera Dama, a cuentas bancarias personales suyas.

Sin embargo, a mediados de marzo de 2020, el Supremo hondureño declaró ha lugar dos recursos presentados por la defensa de la acusada y ordenó que se repita el juicio, por lo que Bonilla fue liberada el 23 de julio del año pasado.

El caso de Rosa Elena Bonilla fue conocido como "La caja chica de la dama" y presentado después de una investigación de la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).