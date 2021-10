La sustituta de Alberto Rodríguez renuncia a ocupar su escaño en el Congreso

Madrid, 27 oct (EFE).- Fátima González Bello, sustituta del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, cuyo escaño le fue retirado por el Congreso tras su condena por el Tribunal Supremo, ha anunciado que renuncia a ocupar el escaño que le correspondía como número dos en la lista de la formación morada por Santa Cruz de Tenerife.

"Expresando en primer lugar mi solidaridad y mi afecto con mi compañero Alberto Rodríguez, quiero anunciar que no voy a asumir el escaño que me correspondería como número dos de la lista", ha publicado Fátima González en su perfil de Facebook (con el nombre de Fátima GL).

Este miércoles la Junta Electoral Central (JEC) había sustituido al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, una vez constatado que ha dejado su escaño, y había expedido la nueva credencial de diputada a Fátima González, siguiente en la lista electoral de la formación morada por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife.

La JEC, que se ha reunido este miércoles, había constado el cese de Rodríguez después de ejecutarse la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al exdiputado a un mes y medio de cárcel, (pena sustituida por una multa) y a inhabilitación especial por un atentado a agentes de la autoridad.

En su comunicado en Facebook, Fátima González afirma que no había comunicado antes su decisión de renunciar al escaño porque no había una comunicación oficial sobre el asunto y, sobre todo, porque no se "quería creer lo que finalmente se ha consumado, el ataque a la democracia y al voto de 64.000 canarias y canarios".

A juicio de la sustituta de Alberto Rodríguez, el asunto es jurídicamente "complejo", pero "en realidad tiene un resumen fácil; si te llamas Borbón y robas no te pasa nada, si te llamas Rodríguez, vienes de un barrio y luchas por los derechos de todas y todos, la "justicia" cae sobre ti con toda la dureza inimaginable".

"Estamos ante una auténtico retroceso democrático que no quiero pensar hasta el nivel que podría llegar si la derecha vuelve a gobernar de la mano de la ultraderecha", ha asegurado.

La sustituta de Rodríguez prosigue: "Me resulta muy difícil poder ocupar el puesto del compañero Alberto en las circunstancias actuales, e igualmente, en lo personal tras cuatro años de dedicación como concejala en el Ayuntamiento de La Laguna y una vez abandonada la política institucional, no me veo en el momento de volver a la misma".

Según Fátima González, "ha sido una decisión difícil pero meditada". Y, por ello, agradece enormemente "a quienes en estos días tan complicados me han dado su ánimo, acompañado y apoyado".

A su juicio, lo importante ahora es "que la compañera o compañero que sustituya a Alberto tenga todo el apoyo posible, y no se usurpe más la representación democrática del pueblo canario".

"Personalmente todo mi ánimo en esa labor, y a seguir construyendo democracia desde los escaños, para que lo que le ha pasado a Alberto no pase nunca más en nuestro sistema democrático", concluye.

Tras la renuncia de Fátima González Bello, la sustituta sería Patricia Mesa Mederos, que fue la tercera en la lista electoral de Unidas Podemos por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife.

Rodríguez remitió ayer un escrito al Tribunal Supremo en el que deja constancia de que, aunque su sentencia es firme, todavía le queda batalla legal, dado que puede presentar un incidente de nulidad contra la resolución -como ya ha anunciado que hará- o acudir en amparo al Tribunal Constitucional. EFE

