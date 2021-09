Sustituyen al viceministro iraní Araqchí, principal negociador nuclear

Teherán, 15 sep (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, ha nombrado tres nuevos viceministros, sustituyendo al pragmático Abás Araqchí, quien ha liderado hasta ahora las negociaciones nucleares, por el conservador de la línea dura Alí Baqerí Kani.

El comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores en las últimas horas informa de que Baqerí Kani ha sido designado viceministro para Asuntos Políticos, cargo que hasta ahora ocupaba Araqchí.

No precisa, sin embargo, si Baqerí Kani estará también al frente de las negociaciones nucleares, aunque esta función ha estado asociada anteriormente a ese cargo, ni si Araqchí mantendrá algún papel en las futuras conversaciones.

Baqerí Kani, en la carrera diplomática desde 1990, fue secretario adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional entre 2007 y 2013, y hasta ahora se desempeñaba como asesor de ese poderoso organismo, implicado también en la toma de decisiones respecto a las negociaciones nucleares.

Según el decreto, también se nombró a Mohamad Fathali como viceministro de Asuntos Administrativos y Financieros y, a Mahdi Safari, como viceministro de Diplomacia Económica.

El nuevo jefe la diplomacia persa instó a sus tres nuevos viceministros a seguir lo que él llamó una agenda de política exterior "equilibrada, activa, dinámica e inteligente", al tiempo que agradeció la labor de los reemplazados.

Araqchí es un veterano negociador que encabezó tanto las conversaciones que concluyeron en la firma del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y seis grandes potencias como el actual diálogo para restablecer ese pacto.

Estas últimas negociaciones buscan el regreso de Estados Unidos al acuerdo, que abandonó en 2018, y que Irán vuelva a cumplir con todos los compromisos que comenzó a violar en represalia por las sanciones estadounidenses.

Las conversaciones comenzaron en Viena el pasado abril pero llevan estancadas desde junio, debido al traspaso de poder en Irán, donde el nuevo presidente es el ultraconservador Ebrahim Raisí.

El pasado domingo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) consiguió que el Gobierno iraní permitirá a sus inspectores operar y reparar ciertas cámaras de vigilancia en emplazamientos nucleares iraníes, así como reemplazar las tarjetas de memoria.

Según dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi, este acuerdo da "tiempo a la diplomacia", pero no supone "una solución a largo plazo", ya que Irán no entregará las imágenes a la agencia de la ONU hasta que no se levanten las sanciones estadounidenses contra el país.

Además, han surgido críticas sobre el trato dado en Irán a los inspectores internacionales, especialmente a las mujeres, al acceder a los sitios nucleares, que ha llegado a ser calificado de acoso.

Al respecto, el representante iraní ante el OIEA, Kazem Gharibabdí, defendió anoche en Twitter que "las medidas de seguridad en las instalaciones nucleares de Irán se han endurecido de modo razonable".

Se espera que las negociaciones para restaurar el acuerdo nuclear de 2015 se reanuden en breve, pero todavía no hay fecha y desde Irán, tanto Raisí como Abdolahian, han insistido en que solo son aceptables si ofrecen resultados "tangibles" y si no se desarrollan bajo presión.