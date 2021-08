Los talibanes buscan a personas que trabajaron con EE.UU. y la OTAN, según el NYT

Nueva York, 19 ago (EFE).- Los talibanes están buscando a personas que han trabajado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán para interrogarlas y castigarlas, y han amenazado con matar o arrestar a sus familiares si no las localizan, según reveló este jueves el diario The New York Times (NYT).

El NYT cita como fuente un documento confidencial de Naciones Unidas compartido de manera interna en la organización, que está fechado el miércoles y fue proporcionado por el Norwegian Center of Global Analyses, un grupo asesor de amenazas que provee información de inteligencia a agencias de la ONU.

De acuerdo al documento, hay varios reportes de que los talibanes tienen una lista de personas y localizaciones, y han ido puerta por puerta "arrestando y/o amenazando con matar o arrestar a miembros de la familia de las personas objetivo a menos que se entreguen ellos mismos a los talibanes".

Están en especial riesgo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía afganas, así como personas que trabajaron para unidades de investigación del Gobierno derrocado de Ashraf Ghani, y como ejemplo se incluye una carta enviada esta semana por los talibanes a un oficial de contraterrorismo.

Al oficial, no identificado y que trabajó con las fuerzas estadounidenses y británicas, se le instruía a presentarse ante la Comisión de las Fuerzas Armadas e Inteligencia del Emirato Islámico de Afganistán en Kabul o de lo contrario sus familiares "serán tratados de acuerdo a la ley de la Sharía", recoge el diario.

La información revelada por el documento de la ONU, al que el diario ha tenido acceso, contradice las recientes declaraciones de los talibanes, que han asegurado que no buscarían venganza en sus opositores.

Hasta este jueves, Estados Unidos ha evacuado a 7.000 personas de Afganistán y ha habilitado más accesos al aeropuerto de Kabul para acelerar la salida de sus nacionales y colaboradores en el país asiático. Hay más de 5.200 tropas estadounidenses en la capital para completar las evacuaciones.

El presidente Joe Biden, en una entrevista con el canal ABC News adelantada el miércoles en extractos, dijo que todavía hay entre 10.000 y 15.000 estadounidenses que necesitan ser evacuados, además de entre 50.000 y 65.000 afganos y sus familias a quienes EE.UU. quiere sacar del país.