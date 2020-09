Teddy Bautista: "La SGAE es una entidad bastante endogámica"

Madrid, 16 sep (EFE).- Eduardo "Teddy" Bautista, ha afirmado hoy durante la segunda jornada de su declaración en el juicio por el Caso Saga que la SGAE, desde su fundación, "es una entidad bastante endogámica", en relación a las contrataciones de servicios que José Luis Rodríguez Neri hizo a su hermana, ambos acusados en esta causa.

Así lo ha declarado Bautista, para quien el fiscal pide 7 años de prisión, durante su declaración en esta jornada en la que el Ministerio Fiscal ha centrado sus preguntas en el funcionamiento de la filial digital de la SGAE, la SDAE, y el papel de su director, Rodríguez Neri, y el de su colaborador, Rafael Ramos.

Según el fiscal, en el escrito de conclusiones provisionales relativo a la pieza principal del caso SGAE, acusa a Bautista de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal, delito por el que pediría una condena de siete años.

A Rodríguez Neri, que era director de la SDAE, filial digital de la SGAE, y a su colaborador Rafael Ramos les considera responsables de ese mismo delito, por el que solicita la misma condena, pero también en falsedad de documentos mercantiles (dos años y medio) y de asociación ilícita (tres años).

Presuntos creadores estos de "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE" a la empresa de Rodríguez Neri Microgénesis S.A., "causando "perjuicios y pérdidas constantes" para la sociedad de autores".

También acusa a María Antonia García Pombo, mujer de Rodríguez Neri; a Eva, hermana de esta; y a la hija del exdirector de la SDAE, Leticia Rodríguez Alvarez.

Durante la sesión, el músico canario ha declarado que conoció "a posteriori" el hecho de que Neri, en nombre de SDAE, contrató a su hermana. "No lo sabía, pero si lo hubiese sabido no me hubiese parecido extraordinario porque él tenía voluntad para buscar al mejor proveedor", ha matizado.

"Lo que sí puedo aportar es que la SGAE desde su fundación es una entidad bastante endogámica, que hay empleados en la sociedad de tercera generación, le digo esto porque a nadie le extrañaría o haría pensar alguna maniobra encubierta de nepotismo, porque en la SGAE es una práctica que poco a poco se ha ido matizando", ha añadido.

Durante la sesión Bautista también ha sido preguntado por Teseo, creado por Neri y Ramos a través de Microgénesis en 2003 para dotar a la SGAE de las nuevas herramientas digitales, y por otras aplicaciones informáticas de SDAE como el Portal Latino.

"Portal Latino es una de las mejores consecuencias que pueden deducirse de la inmersión tecnológica que hizo la SGAE", ha apuntado al tiempo que ha matizado que Portal Latino fue propiedad de Microgénesis "el breve espacio en el que se completa la arquitectura de la herramienta", y en cuanto empezó a "ser operativa" pasó a la SDAE, que era propiedad de la SGAE.

Asimismo, cuando Microgénesis dejó de estar relacionado con Portal Latino, ha recordado el fiscal, la hermana de Neri y Ramos continuaron perteneciendo al consejo de dirección de la filial digital de la SGAE.

"¿No lo ve extraño?", le ha cuestionado el fiscal ante lo que Bautista ha contestado: "No me pareció sumamente grave, lo que sí es cierto, y me acabo de acordar, es que estamos hablando de 2005, y estábamos en periodo de transición porque en 2007 se celebraban elecciones, y en muchos de los órganos de gobierno había órganos que se renovaban cuando se producía el resultado de las elecciones".

En cuanto a si hubo alguna "desviación presupuestaria" del Proyecto Teseo respecto a lo proyectado, Bautista ha declarado que "no tuvo unos incrementos de gasto irracionales, había una lógica desviación, que en el algunos casos eran ahorros, pero el conjunto de la arquitectura costó menos de lo que habíamos presupuestado al principio".

Al final de su declaración, y ya en el turno de preguntas de los abogados de la defensa, Bautista, visiblemente emocionado ha confesado que ha "sufrido mucho", aunque lo que le afecta es el "sufrimiento" de su familia, de sus hijos.

"Tengo cuatro hijos que han visto truncado su desarrollo, cuando pasa esto dos de ellos son menores de edad. Odio ponerme sentimental. Yo aguanto carros y carretas, pero he sufrido mucho, pero mucho más ha sufrido mi familia", ha concluido.