La tensión en el Congreso y el Parlamento catalán agita la campaña andaluza

La tensión vivida hoy en el Congreso y en el Parlamento catalán ha agitado la sexta jornada de la campaña de los comicios andaluces, en la que los candidatos a la Presidencia de la Junta han intercambiado reproches a cuenta de las intervenciones de los líderes nacionales y del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Después de que el presidente del PP, Pablo Casado, hiciera un balance "catastrófico" de la gestión de los gobiernos socialistas en Andalucía, la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, le ha acusado de haber "mentido diez veces durante veinticinco segundos" y le ha exigido que "se documente y deje de ofender" a la comunidad.

Ha acusado al dirigente popular, quien aseguró en la sesión de control que a Pedro Sánchez "le da vergüenza bajar de Despeñaperros", de recurrir a "todos los tópicos" sobre Andalucía y ha sostenido: "Descalifica e insulta, y lo que ha dicho es el mejor resumen de su aportación a la campaña electoral andaluza".

A su vez, el candidato del PP, Juanma Moreno, ha dicho que el presidente del Gobierno está "empeñado en imitar a (José Luis Rodríguez) Zapatero con tanta intensidad que al final uno va a empezar a pensar que es un bobo solemne como era Zapatero".

Moreno ha replicado así a Sánchez tras haber acusado a Casado de "hacer el ridículo" con la campaña en Andalucía, acompañando a un candidato -en referencia a él- "con chaleco a lo Bolsonaro" y a comidas en restaurantes de comida rápida.

"Muy mal tienen que estar las cosas para que el presidente del Gobierno tenga que descender a estos niveles", ha lamentado.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha centrado sus críticas en el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien ha tildado de "racista" por "insultar permanentemente a los andaluces y a los españoles" y ha asegurado que no va a aceptar "ninguna lección de este señor".

Marín se ha pronunciado así después de que la emisora catalana RAC1 haya anunciado que la Generalitat estudia emprender acciones legales contra él por haber acusado a Torra de decir que "los andaluces tienen un gen menos que los catalanes".

Torra, durante la sesión de control en el Parlament, ironizó hoy sobre la participación de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimada, en la campaña de las andaluzas: "Por unos momentos pensaba que usted era la candidata a la presidencia de Andalucía. Celebro que hayamos vuelto a los problemas reales de los catalanes".

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha preferido centrarse en la comunidad y ha acusado al PSOE andaluz de copiarles varias propuestas electorales y de "chupar rueda" porque "no tienen ideas".

Se ha referido, en concreto, al anuncio del Gobierno de Susana Díaz de la subida de las pensiones no contributivas, que además ha considerado un "insulto" por insuficiente, aparte de un uso "claramente electoralista" del Ejecutivo.

La coordinadora andaluza de Podemos ha asegurado que Adelante Andalucía lleva en su programa el aumento, "como mínimo", de las pensiones no contributivas en cinco millones durante una legislatura, al tiempo que ha acusado al PSOE de copiarles también que no se contrate con empresas que no cumplan los convenios laborales.

Por lo demás, el candidato de Ciudadanos ha vuelto a mostrarse hoy "seguro" de que, tras las elecciones del 2 de diciembre, el PP va a apoyar a la formación naranja pese a que Moreno se tomara ayer a "chiste" que Marín hablara de que sea su vicepresidente.

Susana Díaz, por su parte, ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que Adelante Andalucía permita su investidura y la constitución del nuevo gobierno, pero ha vuelto a alertar contra un eventual bloqueo del PP y Ciudadanos (Cs).

Coincidiendo con la sexta jornada de la campaña se ha conocido una nueva tragedia en el Estrecho que ha costado la vida a nueve inmigrantes que viajaban en una pequeña lancha de juguete, asunto al que no se ha referido ninguno de los candidatos, aunque el líder del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido en El Ejido (Almería) una "inmigración ordenada" para impedir que lleguen a las costas andaluzas personas que no van a encontrar empleo y no podrán "desarrollarse".