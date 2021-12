Teresa Rodríguez: "Ser andalucista y de derechas es un oxímoron, Juanma Moreno es andalucista de boquilla"

CÁDIZ, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), porque "ser andalucista y de derechas es un oxímoron" y "Juanma Moreno es andalucista de boquilla solamente porque no gobierna (su partido) en Madrid y eso se ha visto muchas veces".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios en Cádiz antes de una manifestación en recuerdo a las movilizaciones del 4 de diciembre de 1997, donde Rodríguez ha lamentado que el de Moreno es "un andalucismo postizo que solamente despierta en el gobierno andaluz cuando no se gobierna en Madrid" y, cuando sí se está también en el Gobierno central, "todo son justificaciones y paños calientes".

Rodríguez lo ejemplifica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, en los que "no va a haber una letra verdiblanca" porque "no hay una fuerza política con poder suficiente para condicionar los Gobiernos y los presupuestos", y eso es lo que quieren en su partido, "un legítimo derecho, como tienen el resto de pueblos del Estado" que tienen partidos regionalistas o nacionalistas en el Congreso de los Diputados, como catalanes, vascos, gallegos, navarros, valencianos, canarios e incluso turolenses.

"Notamos cómo la representación andaluza en Madrid responde a las consignas de su partido, de sus sedes en Madrid, antes que a las consignas de sus territorios y queremos acabar con esta realidad. Lo hacemos desde una perspectiva de la defensa de políticas de izquierda porque para nosotros la solución a los problemas esta tierra pasan por políticas de izquierdas", ha subrayado la líder de Adelante.

En su opinión, "este andalucismo de pacotilla" no puede defender una salida "digna" para Andalucía que pase por "rebajas fiscales a las grandes fortunas que agujerean nuestra hacienda pública", que diga "que no hay sanitarios" para contratar mientras despide a 8.000, que diga "que hay que cerrar líneas públicas en la educación mientras se dan regalos fiscales a las grandes fortunas porque no pueden llegar a fin de mes para pagar el colegio británico de sus hijos".

"El PP andaluz es el gobierno de los señoritos andaluces de toda la vida y lo siguen siendo. Juanma Moreno no es moderado, es su habón, que es distinto, es una operación de marketing que está en marcha, que está en marcha durante esta legislatura y que seguirá en marcha las próxima elecciones", ha insistido.

Ha apuntado que su trabajo es desenmascarar esa "operación de marketing" y defender que las políticas "buenas" para Andalucía son las sociales que apuesten por las pymes, la economía social y el medio ambiente, "no otra vez el modelo del ladrillazo y las macrourbanizaciones porque en la cabeza del PP, Andalucía sólo existe como patio de recreo 'lowcost' para el turismo europeo y como vertedero de los desechos del desarrollo de otras latitudes".