Teresa Rodríguez confía que el TC repare el daño de expulsiones en Adelante

Sevilla, 18 may (EFE).- La líder andaluza de Anticapitalistas y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, ha expresado hoy su confianza en que el Tribunal Constitucional acepte las medidas cautelares presentadas contra su expulsión y la de siete diputados afines del grupo de Adelante, que supondría su reincorporación, y ha afirmado que en caso contrario "no habrá reparación del daño"

"Esperamos que se acepten las medidas cautelares porque si no dan la razón dentro de un par de años, que son los plazos que maneja el Tribunal Constitucional, no habrá reparación del daño causado por la expulsión", ha declarado.

En una entrevista en Radio Nacional, ha expresado de esta forma su esperanza de que en este caso la justicia "responda al concepto de reparación" y que lo haga en un plazo próximo y no cuando concluya la actual legislatura del Parlamento de Andalucía.

En este sentido, ha afirmado que si se produce la reincorporación al grupo parlamentario está segura de que habrá un acuerdo de "cohexistencia" con IU y Podemos, que impulsaron la expulsión.

Rodríguez ha remarcado que "en ningún caso" renunciará a la marca Adelante Andalucía, que tiene prevista su asamblea constituyente el 26 de junio y concurrir a las próximas elecciones, y ha vinculado las expulsiones a que "somos verdaderamente molestos".

"No se quiere una fuerza andalucista potente que tenga capacidad e incidencia social y no se nos quiere por lo molesto e incómodos que hemos sido en términos éticos con la denuncia de las dietas y los sobresueldos de los diputados y sus privilegios", ha aseverado.

Preguntada por la posibilidad de entenderse en el futuro con Unidas Podemos por Andalucía, Teresa Rodríguez no ha descartado esta posibilidad y ha puesto como ejemplo la relación de "respeto" que tienen los partidos de izquierda en la Comunidad de Madrid.

Además, ha apostado por cooperar y encontrar puntos de acuerdo para impedir que los partidos andaluces de derechas vuelvan a gobernar en Andalucía.