Teresa Rodríguez espera explicaciones de Iglesias por su expulsión de Adelante y culpa a IU para gobernar con PSOE-A

"No tiene sentido que facilitemos a la derecha llegar al Gobierno, volvamos a la mesa para llegar a acuerdos políticos"

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La ya diputada no adscrita, líder de Anticapitalista y hasta ayer presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado este jueves que espera que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le dé una explicación tras su expulsión y la de otros siete compañeros del grupo parlamentario de la confluencia andaluza, de lo que ha responsabilizado a IU Andalucía porque "está preparando el terreno para un cogobierno con el PSOE-A de Susana Díaz".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Teresa Rodríguez ha reconocido que no se esperaba la "jugada" que, a su juicio, le hizo la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, cuando registró un escrito en el Parlamento en nombre de Podemos en el que se les acusaba de tránsfugas y que ha terminado obteniendo el visto bueno de la mayoría de la Mesa de la Cámara, que ha respaldado la salida de estos ocho diputados del grupo de Adelante para situarlos como no adscritos.

Rodríguez ha explicado que ha intentado contactar sin éxito con Iglesias, aunque entiende que en la circunstancia en la que está el país el vicepresidente segundo del Gobierno "no dedique mucho tiempo a la interna de la organización", si bien espera una explicación porque fue "su palabra la que me traje de Madrid" tras su salida de Podemos y para saber "qué ha pasado para que el acuerdo que alcanzamos se rompa de forma unilateral porque le conviene al aparato del PCE de Andalucía".

La líder de Anticapitalistas, otrora coordinadora general de Podemos Andalucía, ha rechazado todo lo acontecido porque, como ha recordado, "en febrero llegamos a un acuerdo con Pablo Iglesias para encontrar una separación amistosa y dejar una batalla interna desgastante para todas las partes". "Decidimos abandonar esa pelea interna, no presentarnos a la siguiente Asamblea andaluza y, a cambio, había un respeto muto a las posiciones, tanto políticas como institucionales, y lo hicimos con cámara, luz y sonido para que todo el mundo supiera que había otra forma de separarse cuando hay discrepancias políticas", ha explicado.

A su juicio, la "jugada" que han hecho a ella y a otros siete diputados de sus filas, entiende que ha sido obra fundamentalmente de IU que "se ha aprovechado de que la portavoz parlamentaria, que está en minoría y que sigue en esa posición porque respetamos los acuerdos, presentó unilateralmente y sin acuerdo del grupo, una petición a la Mesa para que se nos expulse del grupo", toda vez que ve "surrealista que seis diputados --los de IU-- expulsen a once --los que llegaron por Podemos pero que ya no forman parte del partido morado-- de un grupo de 17, y encima con el criterio en contra de los servicios jurídicos de la Cámara".

"IU Andalucía ha decidido utilizar a Podemos y a su dirección para quitarnos de en medio porque están preparando el terreno para un cogobierno con Susana Díaz, este asunto es la madre del cordero y el motivo central y político del conflicto en la izquierda andaluza", ha abundado Teresa Rodríguez, que también advierte del rechazo que hay para que se constituya una "fuerza política andaluza independiente del Gobierno central que, apoyando las medidas positivas, también sea crítica con el tratamiento que Andalucía tiene, por ejemplo, en la financiación autonómica".

Tras lamentar la "inquina" de que IU y Podemos haya propiciado todo esto durante su permiso por maternidad, la líder anticapitalistas ha explicado que recurrirán el acuerdo de la Mesa a nivel institucional y judicial y "se va a caer en Tribunal Constitucional (TC) probablemente en cuatro años".

Lo que ha ocurrido, para Rodríguez, "es una barbaridad a nivel democrático", toda vez que ha hecho hincapié en que el PSOE-A "está muy interesado en que esto ocurra porque quiere eliminar todos los escollos para un nuevo gobierno con una izquierda sumisa y sometida a los intereses del PSOE más corrupto de España". "Se ganará en los tribunales pero IU y Podemos han aprovechado la argucia y el acuerdo con la derecha, que le interesa una izquierda dividida, y con la ultraderecha de Vox para quitar de en medio a 11 de 17", ha lamentado la política gaditana.

"LAS MENTIRAS DE IU"

Asimismo, preguntada por acusaciones de IU por el reparto de los fondos que obtiene el grupo de Adelante del Parlamento, Teresa Rodríguez ha incidido en que "en una guerra la propaganda es fundamental y esta es una guerra que no hemos querido, queríamos el acuerdo, pero las mentiras son fundamentales".

Ha sentenciado que "es mentira" que IU no haya recibido su parte correspondiente de los fondos que recibe Adelante del Parlamento y, de hecho, ha avanzado que harán públicas las transferencias "que rigurosamente se han ido haciendo a cuentas de IU para que pague a sus trabajadores porque si no ha pagado no será porque no ha recibido el dinero del grupo puntualmente".

"¿ES TRÁNSFUGA YOLANDA DÍAZ?"

Igualmente, ante las acusaciones de tránsfuga que han recibido, Teresa Rodríguez ha incidido en que es un argumento que "se desmonta fácilmente" por un lado por el acuerdo que alcanzaron con Pablo Iglesias en febrero y, por otro, porque "si a IU le parece que una persona que deja de formarte de una organización pero sigue formando parte de una confluencia es tránsfuga, supongo que habrá presentado un escrito en el Congreso pidiendo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sea declarada tránsfuga y se la expulse de Unidas Podemos".

"No lo harán, y me parece bien, pero en IU hay dos varas de medir", ha recalcado la líder andaluza, que ha pedido explicaciones a la coalición de izquierda porque su caso y el de Yolanda Díaz "son exactamente el mismo".

VOLVER A NEGOCIAR

Más tarde, en un vídeo difundido por su equipo donde ha explicado toda esta circunstancia, Teresa Rodríguez ha afirmado que "no tiene sentido que le proporcionemos a la derecha ninguna facilidad para llegar al Gobierno", por lo que ha insistido en la necesidad "de volver a la mesa, llegar a un acuerdo político, dejarse de jugadas y dejarse de golpes de mano para volver a la política y a las necesidades cotidianas de la gente en Andalucía, que son muchas".

De hecho, asegura que ahora deberían estar hablando de cualquier otra cosa, "en unos momentos en los que Andalucía, como el resto de Europa y del mundo, estamos pasando una crisis sanitaria con consecuencias sociales inabarcable, inasumibles para la mayoría social de nuestra tierra", y no de asuntos internos.

Entre otros motivos, cree que todo esto ha pasado porque "una izquierda andaluza autónoma de Madrid ha molestado siempre en Madrid y también a las fuerzas centralistas en Andalucía", así como que "también molesta la insistencia que hemos tenido a lo largo de estos años sobre la cuestión de los privilegios de los políticos" siendo la "mosca cojonera sobre el tema de las dietas sin justificar el Parlamento".

Con todo, Teresa Rodríguez ha asegurado que "la batalla no está perdida" y que además del recurso que han presentado ante la Mesa del Parlamento, acudirán al Tribunal Constitucional presentado un recurso de amparo "y a las instancias judiciales que consideramos oportunas para deshacer esta tropelía".

"Esto demuestra también la necesidad de que hoy más que nunca construyamos esa fuerza andaluza que nos represente y que tengamos voz propia en todas las instituciones del Estado y en Europa", ha zanjado antes de asegurar que seguirán "construyendo esa fuerza política".