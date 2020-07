Teresa Rodríguez intentará convencer a Podemos e IU de la "necesidad imperiosa" de que Adelante llegue al Congreso

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y líder anticapitalista, Teresa Rodríguez, ha asegurado este lunes que su empeño de aquí a que termine su etapa en la representación pública --ocho años, según se comprometió--, pasa por convencer a sus compañeros de IU y Podemos "de la necesidad imperiosa" de que Andalucía tenga un sujeto con voz propia en Madrid y que, así, Adelante Andalucía llegue al Congreso de los diputados.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la excoordinadora general de Podemos Andalucía ha asegurado que, en cuanto a los debates que deben desencadenarse en el seno de Adelante Andalucía, su objetivo, incluso más apremiante que alcanzar un consenso en cuanto a la posición de la confluencia en posibles cogobiernos con el PSOE, es "la necesidad imperiosa de que Andalucía tenga voz propia y capacidad de poner sobre la mesa sus legítimos intereses como hacen otras comunidades autónomas" en la Cámara Baja.

Asimismo, Rodríguez ha asegurado que se afanará en encontrar la forma de que las cinco fuerzas que ahora componen Adelante --Podemos, IU, Anticapitalistas, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista-- se mantengan unidas "sin renunciar a las diferencias razonables que tenemos acerca de lo que hay que construir".

En concreto, ha recordado que la intención de "tres de las cinco fuerzas" que constituyen Adelante es presentar esta candidatura al Congreso, "lo que no significa que no continuemos teniendo ese debate de forma sosegada en el seno de la confluencia porque es un debate razonable, si necesitamos o no voz propia y cómo articularla". "También es posible tener voz propia en Madrid teniendo relaciones de confederalidad con otras fuerzas políticas", ha agregado.

Y todo, tras reiterar que cuando se cumplan dos legislaturas, volverá a las aulas como profesora de Secundaria. Si bien ha explicado que las próximas elecciones andaluzas que se celebren entran dentro de ese plazo de ocho años en los que se ha comprometido con la representación pública dado que los gobiernos no han agotado el mandato de cuatro años establecido, Teresa Rodríguez ha dicho que le gustaría que hubiera otro candidato a presidir la Junta de Andalucía: "Sería lo más recomendable para que fuera fruto del acuerdo de las fuerzas que forman Adelante".

NIEGA APROPIACIÓN DE LA MARCA

De otro lado, y al hilo de la problemática sobre el control de la marca Adelante que IU ha reclamado subsanar, al criticar que esté en manos de Anticapitalistas y reclamarle que la dé de baja del registro del Ministerio del Interior, Teresa Rodríguez ha incidido en que este asunto se debería haber hablado en una mesa orgánica de Adelante antes de llevarlo a los medios de comunicación porque "trasladar un debate interno a los medios sin tener ni una sola llamada, ni una reunión o mesa de diálogo, desmoraliza mucho a quienes confiaron en Adelante y la construyen día a día".

Ahora, ha explicado que trabajan para encontrar un espacio de encuentro donde resolver ese asunto y tratar otras cuestiones "más comprensibles", como qué quieren que sea Adelante, apostando por hacer de la confluencia "una fuerza netamente andaluza con representación y voz propia en Madrid para tener un espacio de negociación directa desde una comunidad autónoma que lo necesita de forma especial".

En cualquier caso, Rodríguez ha dicho que empezar el debate de la marca en los medios "es la peor forma" de hacerlo y ha negado que se haya apropiado de la marca porque "la he construido desde que nació con compañeros de tres organizaciones más". "Tendremos que seguir debatiendo de forma sosegada qué queremos que sea, cómo funciona y sus reglas", ha abundado antes de apuntar que no hay fecha para una reunión pero que al no haber elecciones a la vista "podemos hablar con tranquilidad".

Confía en que tras el verano se establezca un calendario "para llegar a acuerdos", entendiendo también que la nueva dirección de Podemos Andalucía que capitanea Martina Velarde "necesita tiempo para establecerse y organizarse".

Otro de los asuntos que Rodríguez cree que debe abordar Adelante Andalucía es la postura política de la confluencia frente a posibles cogobiernos en el futuro junto al PSOE. Si bien es conocido su rechazo a compartir gobiernos con los socialistas y su defensa de la necesidad de ser barrera de contención a las derechas, la política gaditana también cree que las fuerzas de la confluencia tienen que encontrar el modo de respetar sus criterios en este marco.

"Hay fórmulas posibles de acordar, tenemos pendiente el debate de qué hacer con la posición que nos den los andaluces en las próximas elecciones, debemos tener ese debate a nivel orgánico en Adelante, llegar a consensos y acuerdos sobre qué hacer porque se pueden encontrar puntos de encuentro", ha zanjado Teresa Rodríguez.