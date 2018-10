Un diputado israelí dice que el terrorismo en Oriente Próximo no tiene nada que ver con ETA o el IRA

"No hay similitudes. Porque incluso el IRA y ETA utilizaban un código para intentar prevenir que la gente muriera", ha defendido Ditcher durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores de la Eurocámara para hablar de la situación en Oriente Próximo.

Ditcher, antiguo ministro del Interior y del director del Shin bet, los servicios de seguridad interior de Israel, ha avisado de que "no se puede combatir el terrorismo solo". "Ni en Israel, Bélgica, Alemania, Francia, España, Estados Unidos o incluso en los países árabes, porque el terrorismo no tiene fronteras", ha remachado, recordando expresamente las acciones de Al Qaeda y Estado Islámico.

Pero sobre todo ha cargado contra el papel de Irán, por su apoyo a grupos terroristas en Gaza, Siria, Líbano y Yemen y ha lamentado que los países europeos intenten disociar el ala militar de Hezbolá --a la que la Unión ha sancionado-- de la política.

"Confíen en mí, nunca he visto entre las organizaciones terroristas musulmanas ningún caso en el que haya separación de la rama militar y la política. Intentan sacar similitudes con el IRA y el Sinn Fein o de ETA y Batasuna no funciona en Oriente Próximo", ha asegurado.

Al margen del acuerdo nuclear iraní, que Israel rechaza de plano por asegurar que no impedirá que Irán se dote del arma nuclear, Ditcher ha cargado contra Irán por "crear una milicia chií en Siria en los años recientes para desempeñar un papel terrorista significativo contra Israel" y ha avisado de que no dejarán que Irán despliegue misiles de precisión en Siria a través de Líbano. "No lo vamos a permitir", ha asegurado.

Tras asegurar que el conflicto palestino-israelí "se ha convertido en el segundo, tercero o quizá cuarto en importancia" en la región, también ha cargado contra Irán por su apoyo a grupos como Hamás o Yihad Islámica en Gaza y ha criticado que "la Autoridad Palestina paga al año 400 millones de dólares a terroristas" tras denunciar que "por ley" paguen un sueldo mensual a palestinos detenidos por Israel e ironizar que "la mejor" manera de que te contrate la Autoridad Palestina es "perpetrar un ataque" o ser detenido o matado por el Ejército israelí.

"Estoy muy orgulloso de combatir todos estos terroristas", ha asegurado, al tiempo que ha asegurado que "nunca" ha "tenido intención de provocar daños a una persona inocente" y ha recordado que es hijo de un superviviente del Holocausto.

"Lamento mucho los casos en los que nosotros y yo como jefe de algunas operaciones fracasamos a la hora de encerrar a los terroristas y mataron a gente, en Israel y en algunos países vecinos", ha dicho.

También ha defendido "el reconocimiento del Estado de Israel como nación es únicamente ara los judíos" pero ha asegurado que la Ley Básica israelí "no dice nada contra los derechos privados de cualquier ciudadano en Israel", ya sean judíos o musulmanes, cristianos o drusos.