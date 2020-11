Tezanos alega que también en EEUU fallan las encuestas por la volatilidad del voto y pide relativizarlas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha señalado que incluso en un país tan poderoso como Estados Unidos hay fallos en las encuestas, como ha ocurrido en las elecciones presidenciales de esta semana, y lo achaca a la volatilidad del voto y las posiciones cambiantes de los ciudadanos. Por eso, ha vuelto a aconsejar a los políticos "relativizar" los resultados.

En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, Tezanos ha admitido que hay errores en las encuestas, pero se produce en el CIS y en las encuestadoras privadas, y tanto en España como en otros países, incluyendo Estados Unidos. "Relativicen mucho las encuestas", ha dicho a sus señorías, negando en todo caso parcialidad del centro que preside.

Asi, ha reconocido que en la encuesta del CIS para las ultimas elecciones generales "es evidente que hubo un fallo", no tanto en las tendencias de los distintos partidos, sino en "la magnitud de las cifras" y el desfase de los escaños que pronosticaba. A su juicio, se debió a la volatilidad del electorado y los movimientos de última hora que provocaron hechos como la exhumación de Franco, que movilizó uno o dos puntos, o el conflicto de Cataluña, cuya incidencia fue aún mayor.

ERRORES DE BULTO, PARCIALIDAD, DESPRESTIGIO

En nombre del PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha echado en cara a Tezanos los "errores de bulto" de las encuestas electorales y le ha acusado de corregir, o directamente eliminar preguntas, cuando los resultados no favorecen al Gobierno.

"No es neutral ni imparcial en el ejercicio de su cargo, el CIS no puede parecer un organismo al servicio de los caprichos de Moncloa o de la propaganda del Gobierno, el CIS debe recuperar el prestigio perdido, pero eso con usted al frente ya no será posible", se ha lamentado el 'popular', mientras que desde Ciudadanos, María Muñoz, ha puesto al centro como ejemplo de "politización e ineficiencia".

De su lado, José María Sánchez García, de Vox, se ha declarado "perplejo e irritado" ante el, a su juicio, abultado presupuesto del CIS, y ha propuesto suprimirlo o dejarlo sólo en 100.000 euros para la publicación de la Revista Trimestral de Estudios Sociológicos.

Tezanos ha negado que el CIS haya perdido prestigio bajo su mandato y ha mostrado gráficos de incrementos de las vistas a su página web por encima del 170%. Además asegura que cada vez son más las empresas que piden sus servicios para realizar estudios demoscópicos.

RETROCESO PRESUPUESTARIO EN 2021

Por otro lado, ha detallado que el presupuesto del CIS para 2021 experimenta en realidad un decrecimiento respecto a su último ejercicio consolidado, pues en 2019 partía de 8 millones y en realidad esa cifra se acabó incrementando en mas de un millón de euros vía créditos extraordinarios para realizar los trabajos demoscópicos que les obligó la sucesiva convocatoria de elecciones.

Parte del presupuesto se va a dedicar a afrontar el cambio tecnológico que ha provocado la pandemia, ya que el CIS funcionaba con una red de encuestadores para entrevistas personales y tras las restricciones ha tenido que implantar un sistema de encuestas telefónicas sobre una muestra determinada, mucho más amplia que las encuestadoras privadas.