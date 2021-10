Toni Cantó anima a Sánchez a llevar su oficina del español a Baleares, "donde se están vulnerando derechos y libertades"

Cantó acusa a Sánchez de "plagiarles" con la Oficina del Español y se siente "honrado" por dirigirla

MADRID/PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

El director de la Oficina del Español, Toni Cantó, ha sugerido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve su Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE)ligado al español a Barcelona, Valencia, Baleares o País Vasco, lugares donde, a su juicio "hace falta que se defienda el español porque se están vulnerando derechos y libertades".

Así se ha expresado Cantó durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Cultura en la Asamblea de Madrid, a petición del PSOE, para dar cuenta sobre su gestión en la Oficina que dirige.

Se ha mostrado "honrado" de haber sido elegido para esta labor y ha dado las gracias a las "dos mujeres" bajo las que está al mando, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Cultura, Marta Rivera.

Cantó ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plagiar a la Comunidad de Madrid con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económico (PERTE) ligado a la lengua española, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y que busca que la "inteligencia artificial piense en español".

Cantó ha indicado que quiere posicionar a la Comunidad de Madrid como centro "incuestionable" de la enseñanza del español y ser "una referencia internacional para esos sectores culturales que tienen como eje el español, favoreciendo la riqueza y el empleo".

En este punto, ha desgranado que los últimos datos de estudiantes de español en 2019 eran 17.936. Debido a la pandemia ha indicado que en 2020 se perdió el 90% de esos estudiantes y que este año la idea es que se recupere el 40% y el que viene el 80%.

Por eso, el 80-90% del trabajo de la Oficina va a ir encaminado a atraer a estudiantes de español y en español a la Comunidad, algo que ha dicho celebran desde el sector educativo, sindicatos artísticos y culturales. "No tenemos que ver con la promoción del español fuera de las fronteras, no pretendemos decirle a los españoles cómo tienen que hablar, son libres para ir coreando nuestra lengua día a día sin que nadie de fuera intente hacer una política de diseño", ha sostenido.

Así, ha pedido a todos los grupos parlamentarios a que le hagan propuestas de trabajo para esta oficina y les ha invitado a que vayan a conocerla para que les presenten sus ideas.

Durante su intervención, ha recordado que la Comunidad propuso primero esta oficina antes de que Sánchez planteara el PERTE ligado a la lengua española. "No tenemos ningún problema con que nos plagie. Sánchez copia a Ayuso, pero nos gusta que nos copien, no nos quejamos y ojalá podamos trabajar conjuntamente", ha indicado, al tiempo que ha trasladado que no entiende por qué quiere descentralizar algunas administraciones de Madrid.

En este punto, ha sugerido a Sánchez que lleve su oficina del Español a Barcelona, Valencia, Baleares o País Vasco, porque "ahí hace falta que se defienda el español con el que se están vulnerando derechos y libertades".

Por último, se ha mostrado "orgulloso" de esta Comunidad porque le está ayudando "mucho" esta Oficina a entender y sorprenderse de la diversidad que tiene la región.

UN "CHIRINGUITO" Y FRUTO DE LA IMPROVISACIÓN", CRITICA LA IZQUIERDA

Durante su turno de palabra, el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbaye ha señalado que esta oficina le genera "serias dudas", no tanto por lo que podría llegar a ser sino por el papel que desempeña Cantó como director.

"Todos sabemos que Ayuso es fuerte con los débiles, pero es especialmente generosa con aquellos que le son leales y que le ayudan a fortalecer su imagen. Chiringuito es el nombre que mejor lo define cuando sacan el castellano de las escuelas para que los niños aprendan materia en inglés y se les impide un estudio profundo", ha lamentado.

A continuación, el diputado de Vox Gonzalo Babé espera que esta nueva oficina sea un proyecto "transversal" y que dote de "coherencia" al Gobierno de Ayuso. Además, ha cuestionado por qué Cantó no viajo con la presidenta a EEUU a promover la cultura española como responsable.

Por su parte, la diputada del PSOE Manuela Villa cree que la creación de esta oficina debería haber sido "más reflexionada y pausada" porque es "fruto de la improvisación, creada porque Cantó se quedó "fuera de las listas en las elecciones".

Así, ha censurado esta forma de "utilizar lo público" y ha criticado que el Festival de la Hispanidad solo se esté celebrando en la ciudad de Madrid y no se lleve a cabo en municipios del resto de la región.

La diputada de Más Madrid Alicia Torija ha ironizado que en la Comunidad de Madrid en muchas iniciativas ponen nombres en inglés como la OpenHouse para la semana de la arquitectura, el Madbeach, el festival Dreambeach o el pistoletazo de salida de Madrid Rockandroll. ¿Esta es la defensa del español que vamos a ver en esta legislatura?, se ha preguntado, al tiempo que le ha pedido a Cantó que inviertan en Telemadrid y que gestionen las actividades relacionadas con la producción y lo exporten al exterior.

Por último, el diputado del PP Juan Soler ha recordado que la Oficina del Español estaba también en el anterior programa electoral de los 'populares' y ha afeado al Gobierno de la nación que se haya copiado de la iniciativa de Ayuso porque "no quieren perder el tren una vez más frente a las iniciativas de la Comunidad".

"¿Qué les molesta del español? Da la sensación de que la izquierda cuando escucha la palabra español le entra una especie de disipela que le hace ponerse automáticamente en contra", ha zanjado el diputado 'popular'.