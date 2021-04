Toni Cantó se ofrece al próximo líder del PPCV para "ayudar al cambio": "Estaré donde me digan para echar una mano"

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El exportavoz de Ciudadanos en Les Corts Toni Cantó se ha ofrecido al próximo "líder o lideresa" del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) a que cuente con él para que ayudar, "donde le digan" y "desde donde sea", a construir "una buena alternativa frente a ese socialismo nacionalista y podemita" que, a su juicio, gobierna este territorio.

"Estaré donde pueda estar, iremos viendo en los próximos meses cómo va avanzado el proceso de Primarias (del PP) que tienen allí, pero la persona que sea elegida por el partido para liderar la Comunitat Valenciana puede contar conmigo y, como siempre, desde donde sea, me da igual. Pondré toda la carne en el asador y gastaré hasta mi última energía para ayudar a que suceda lo mismo que está pansando en Madrid. Me parece que el eje que ha elegido Isabel Díaz Ayuso es perfectamente exportable a las próximas elecciones en la Comunitat".

Así lo ha aseverado Cantó, en una entrevista en la COPE que recoge Europa Press, al ser preguntado por si tiene pensado concurrir a las primarias del PPCV ante el próximo Congreso Regional. Al respecto, ha señalado: "Yo no me voy a meter en el proceso interno que está viviendo ahí el PP. Son procesos que llevan su tiempo y no sé cómo acabarán".

En todo caso, ha asegurado que tiene "clarísimo" que su "vinculación con la Comunitat Valenciana es total". Y ha insistido en que estará "donde sea" para contribuir a que se cree una mayoría "que permita un cambio por fin en la Comunitat Valenciana, que viene siendo hora".

"PRIMERA FASE DE UNA EUFORIA"

Asimismo, ha augurado que "la muy probable victoria de Isabel Díaz Ayuso" en las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid puede ser "una primera fase de una euforia que va a hacer que mucha gente crea que es posible".

Por tanto, ha confiado en que "pronto el PP elija a su líder o lideresa en la Comunitat Valenciana. "Y en todo lo que pueda colaborar yo para que el centro derecha sume fuerzas, estaré donde me digan para echar una mano y que haya un cambio".

No obstante, ha reconocido que no tiene "ni puñetera idea" de lo que será de su vida a partir del 5 de mayo. "Como actor es una sensación a la que estoy acostumbrado", ha rematado.