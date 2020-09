Torra acusa al TSJC de no ser neutral y cree que "la sentencia ya está escrita"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este miércoles que se ha acogido a su derecho de no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su segunda causa por presunta desobediencia porque considera que no es un tribunal neutral y que "la sentencia ya está escrita".

En una declaración desde el Palau de la Generalitat acompañado del abogado Gonzalo Boye después de su comparecencia en el TSJC, ha enmarcado esta segunda causa dentro de la "persecución política que hay contra los independentistas catalanes", por lo que cree que no será un juicio justo.

"Yo le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho de no declarar", ha afirmado.

