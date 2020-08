Torra anima a los ministros de Unidas Podemos a dimitir si están en desacuerdo con la marcha de Juan Carlos I

Asegura que en las elecciones catalanas se decidirá entre "república catalana o monarquía española"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a criticar el papel del Gobierno en la marcha del Rey Juan Carlos, ya que cree que "ni el Gobierno español ni la justicia española deberían haber permitido lo que ha pasado", y ha animado a dimitir a los ministros de Unidas Podemos si no están de acuerdo con Pedro Sánchez.

"Es muy grave, es gravísimo. Yo no puedo comprender que el Gobierno del PSOE, Podemos y los comuns avalen esta huida, la amparen, la faciliten, la bendigan y la encubran públicamente sin ningún tipo de vergüenza", y ha añadido que ningún demócrata puede mirar a otro lado.

En este sentido, ha invitado a los ministros que "estén en desacuerdo con lo que ha pasado" a dimitir inmediatamente. "La única protesta responsable y que entendería la ciudadanía es que todos aquellos miembros del Gobierno español que estén en desacuerdo con lo que ha pasado dimitan inmediatamente", y ha preguntado dónde están los republicanos españoles.

ABDICACIÓN O REFERÉNDUM

Así, ha avisado de que España tiene "solo dos salidas para esta gravísima crisis de un sistema institucional corrompido, carcomido: uno, la abdicación de Felipe VI a favor de un sistema democrático; segundo, la convocatoria de un referéndum sobre monarquía o república en el Estado español".

Para él, es el momento de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dé la voz a la ciudadanía o dimita "si es que se continúa amparando la corrupción".

En el el pleno extraordinario del Parlament sobre la monarquía, Torra ha afirmado este viernes que en las próximas elecciones catalanas la ciudadanía tendrá dos opciones: "O república catalana e independencia o monarquía española y dependencia".

A su juicio, "las opciones son más claras y más diáfanas que nunca", tras la pandemia y el papel del Gobierno en la marcha de Juan Carlos I, y según él la decisión entre independencia en forma de república o permanecer en el Estado con una monarquía.

Torra ha dicho que ambas opciones se deberán argumentar para que la gente pueda decidir: "Unos, cómo hacer efectiva la independencia y qué ganancias y sacrificios conlleva. Y los otros, cómo, permaneciendo en España con la actual crisis institucional y con la actual infrafinanciación para Catalunya, que asfixia cualquier propuesta de reactivación económica, es posible continuar tirar adelante".

"Que todo el mundo se explique y que el pueblo decida. Es lo que tendrán oportunidad de hacer todos los ciudadanos de Catalunya en las próximas elecciones de este Parlament", aunque no ha aludido a la fecha.

"NO APLAZAMOS" LA INDEPENDENCIA

Torra ha insistido en que el objetivo del independentismo es una república catalana independiente: "Los independentistas no luchamos por una república española porque ya sabemos que no es un problema de derechas o izquierdas, de monárquicos o republicanos. El nacionalismo español ha impregnado todos los colores que han gobernado España".

"Aquello que comenzó para los catalanes con Felipe V tiene que acabar con Felipe VI. Porque los catalanes no tenemos rey ni lo queremos", pero ha asegurado que apoyan que España también sea una república, siempre que se respete el objetivo de independizar a Catalunya.

Por eso, ha subrayado la necesidad de no dejar el proceso independentista de lado: "No aplazamos ni posponemos la independencia en un segundo plano. Es más, la independencia es ahora más urgente que antes. Ya no nos hacen falta más razones".