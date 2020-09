Torra apela a convertir las elecciones en un "nuevo plebiscito" del 1-O

Barcelona, 28 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat inhabilitado, Quim Torra, ha apelado este lunes a las fuerzas independentistas a convertir las próximas elecciones catalanas en "un nuevo plebiscito" para "confirmar" el referéndum unilateral del 1 de octubre.

Torra: "La única manera de avanzar es a través de una ruptura democrática"

Saber más

Torra ha realizado una declaración en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, rodeado de los consellers, tras reunirse de urgencia con el Govern poco después de haber recibido esta tarde la notificación oficial de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma su inhabilitación por desobediencia, por lo que ya no es president puesto que la condena es efectiva.

Torra ha señalado que las próximas elecciones resultantes de su inhabilitación, que tendrán lugar en los próximos meses, deben suponer un "punto de inflexión".

Y ha pedido que se transformen en "un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirme el referéndum del 1 de octubre".

El ya expresidente catalán ha denunciado que, "mientras los aparatos del Estado inhabilitan a un presidente de la Generalitat, acompañan en la huida a un monarca acusado de corrupción a esconderse en una dictadura".

En este contexto, ha considerado que en estas elecciones catalanas -que serían en febrero- la ciudadanía deberá escoger entre "democracia y libertad o represión e imposición, es decir, entre república catalana del compromiso cívico o monarquía española de las banderas y el ejército".

También ha remarcado que, aunque el independentismo "no esté en condiciones de acabar el camino" hacia la república esto no quiere decir que haya "reculado", y además ha hecho hincapié en que el soberanismo "no tiene miedo a las urnas".

Torra ha prometido que no será "ningún obstáculo en el camino hacia la independencia" y ha asegurado que seguirá trabajando "sin descanso" desde donde pueda "ser útil y sumar".