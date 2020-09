Torra descarta las elecciones: "No seré yo quien aboque a una carrera electoral irresponsable"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este jueves de que no se plantea convocar unas elecciones por el hecho de que el Tribunal Supremo esté valorando ratificar su inhabilitación como jefe del Ejecutivo catalán.

"No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana", ha zanjado el presidente en un mensaje institucional duro contra el Estado tras su acudir a la vista de su caso en el Supremo.

Pese a que no se plantea convocar elecciones antes del fallo del Supremo --una potestad que se perdería en caso de ser inhabilitado--, el presidente sí da por zanjada la legislatura: "Tienen que saber que, en cualquier caso, que no solo me inhabilitan a mí. Hoy este tribunal tiene en sus manos la caída de un Govern, el final de una legislatura".

