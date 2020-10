Torra dice que se queda con el "regusto" de saber si el Rey le hubiera agradecido los servicios prestados en el BOE

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha sostenido este lunes que se ha quedado con el "regusto" de saber si el Rey le hubiera agradecido los servicios prestados como jefe del Ejecutivo de Cataluña puesto que finalmente no se ha publicado su inhabilitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su cese estaría firmado por el monarca.

"El hecho de que finalmente no se haya publicado en el BOE la inhabilitación siempre me ha quedado ese regusto de saber si el Rey me habría agradecido los servicios prestados o no", ha ironizado en declaraciones a los medios después de reunirse con el síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Tras el anuncio de que Felipe VI acudirá a Barcelona este viernes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para participar en el acto de entrega de premios de la nueva edición de BNEW, Torra ha recordado que en el inicio de la legislatura su Govern ya decidió no acudir a ningún acto organizado por la Casa Real.

Según ha informado Moncloa, será el propio Felipe VI el que presida el acto, un evento centrado en sectores como la industria digital, el comercio digital y la logística, entre otros, y que comparten un común denominador: la Nueva Economía.