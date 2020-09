Torra fulmina al PDeCAT del Govern y aleja el horizonte electoral

Barcelona, 3 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha fulminado a la última consellera del PDeCAT, Àngels Chacon (Empresa), y ha destituido a Miquel Buch (Interior) y a Mariàngela Vilallonga (Cultura), con la intención de "reforzar" al Govern ante la pandemia y alejar el horizonte electoral.

Torra, después de hablar con el expresidente catalán Carles Puigdemont y los presos de JxCat, ha comunicado este jueves a Buch, Chacon y Vilallonga su destitución como consellers.

Han sido sustituidos, respectivamente, por el abogado y concejal de JxCat en Terrassa (Barcelona) Miquel Sàmper, el exeurodiputado de CiU Ramon Tremosa y la exdiputada convergente Àngels Ponsa, actualmente directora general de Creación, Acción Territorial y Bibliotecas de la Generalitat.

En la toma de posesión de Sàmper y Tremosa -Ponsa lo hará el martes-, Torra ha aseverado que la remodelación del Govern responde a la necesidad de "reforzar" departamentos clave para la gestión de la pandemia, que podría descontrolarse este otoño: "Esto no va de nombres ni de individualidades", ha asegurado.

Si bien Torra señala la pandemia como su principal preocupación, en el horizonte más cercano también está su posible inhabilitación, pues la vista de su recurso en el Tribunal Supremo tiene lugar el próximo 17 de septiembre.

Si decide convocar elecciones antes de ser inhabilitado este otoño, la cita electoral podría pender de un hilo en función de la situación sanitaria en Cataluña en ese momento -como ya pasó en el País Vasco y Galicia-, y si decide no convocarlas, en el Palau de la Generalitat no descartan que el proceso judicial de confirmación o no de la condena a año y medio de inhabilitación se tenga que aplazar por culpa de una eventual expansión de la pandemia.

En todo caso, la remodelación exprés del Govern aleja todavía más horizonte de unas elecciones catalanas que, antes del verano, se especulaba que podían ser incluso en octubre.

ERC ha salido ilesa de la crisis de gobierno, pero Torra ha ofrecido al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que proponga cambios, a lo que el también coordinador de Esquerra le ha respondido que no tiene pensado sustituir a ninguno de los consellers de su formación.

Aragonès no ha realizado declaraciones públicas, pero sí lo ha hecho el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha recriminado a Torra que traslade al Govern la "guerra civil interna" en la que está inmersa JxCat y PDeCAT.

Y es que el Partit Demòcrata, tras la ruptura con la JxCat de Carles Puigdemont, ha visto como este jueves caía fulminada la única consellera que retenía en el Govern, la hasta hoy titular de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón.

Una consellera bien valorada dentro del PDeCAT -se perfila como posible candidata electoral- y que, en una carta, ha admitido que su salida es "dolorosa", porque se interrumpe de forma "abrupta" su trabajo, cuando lidiaba con la crisis económica derivada de la COVID-19 y la marcha de Nissan, entre otros asuntos.

Para el PDeCAT, la destitución de Chacón supone una "purga política" en el marco de "una operación para hacer desaparecer al Partit Demòcrata de las instituciones", ha alertado el portavoz de la formación, Marc Solsona, después de una reunión de urgencia de la ejecutiva liderada por David Bonvehí.

Si bien no se han anunciado acciones para responder a esta "purga", Bonvehí va a convocar en breve a sus diputados en el Parlament y en el Congreso -que, de momento, siguen compartiendo grupo con JxCat- para analizar la situación.

En el caso de Buch, Torra mantenía una mala relación a raíz de los choques entre mossos y manifestantes en las protestas por la sentencia del "procés", pero, tras perder el cargo, el ya exconseller de Interior ha esgrimido: "Alguien tiene que hacer este trabajo, aunque los tuyos te digan de todo".

Desde la oposición, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha criticado que se remodele el Govern solo para que se queden "los más fieles a la causa" del independentismo.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha juzgado que "de alguna manera es un ajuste de cuentas", al igual que la presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, quien ha denunciado que JxCat esté "aprovechando el Govern para ajustar cuentas con sus enemigos internos y prepararse para la campaña electoral".

El diputado del PPC Santi Rodríguez ha urgido elecciones anticipadas, como también lo ha pedido el parlamentario de la CUP Carles Riera, quien ha advertido de que este "cambio de cartas partidistas" no podrá arreglar un Govern "agónico".