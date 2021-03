Torra: "Que no nos vendan más mesas de diálogo que no sirven para nada"

Barcelona, 3 mar (EFE).- El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha apelado este miércoles a la "necesidad urgente" de una "amnistía" para las causas abiertas contra el independentismo y ha pedido al Estado que no "venda" "más mesas de diálogo que no sirven para nada".

En declaraciones a la prensa en la Ciutat de la Justicia de Barcelona con motivo del juicio a la Sindicatura Electoral del 1-O, Torra ha afirmado que este tipo de juicios podrían evitarse de manera "muy fácil" con la aprobación de una "ley de amnistía".

El juzgado de lo penal número 11 de Barcelona inicia hoy el juicio a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O, para quienes la Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel por desobediencia al Tribunal Constitucional y usurpación de funciones.

"Todo esto pasa bajo un Gobierno de socialistas y de comunes, y todo esto podría no pasar si el Gobierno de socialistas y comunes quisiera que no pase. No valen más excusas, necesitamos que el proceso de represión se pare de una vez y que este país tenga la oportunidad de ser lo que quiera ser, sin represión", ha señalado el expresidente catalán.

El juicio a la sindicatura del 1-O forma parte, ha dicho Torra, de la "causa general", de la "aberración" a la que "el Estado ha acabado conduciendo a todo el independentismo".

"Que no nos vendan más mesas de diálogo que no sirven para nada. Tiene la posibilidad, el Gobierno, de tomar la decisión para que esto no pase", ha subrayado. (foto) (vídeo)