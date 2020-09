Torra se enroca contra la petición de elecciones de sus socios y la oposición

Barcelona, 16 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha enrocado este miércoles frente al clamor de sus socios de gobierno, ERC, y de la oposición en favor de que convoque ya unas nuevas elecciones en Cataluña antes de que pueda ser inhabilitado.

Torra tenía la oportunidad de anunciar, en un marco solemne como es el debate de política general que cada año celebra el Parlament, cuáles son sus planes ante su posible inhabilitación, pero no ha querido dar más que una pista: su respuesta no pasa por convocar elecciones antes de que se vea forzado a dejar la presidencia.

Veinticuatro horas antes de asistir en el Tribunal Supremo a la vista del recurso contra su inhabilitación, Torra ha denunciado que esta legislatura puede quedar "marcada por el círculo perfecto de la represión": se inició con "Mariano Rajoy impidiendo la elección" de Carles Puigdemont como president y "puede acabar con la destitución de otro", ya con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Ejecutivo.

No ha querido desvelar qué piensa hacer si un Estado con "sed de venganza" lo acaba inhabilitando y el Govern queda en funciones sin un horizonte claro, aunque ha afirmado: "Serviré a mi país hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto de mi presidencia".

Torra ha hecho caso omiso a los llamamientos de ERC y la CUP a acordar una fecha electoral antes de que pueda ser inhabilitado, lo que ha enervado a sus socios de Govern y ha visualizado de nuevo la división estratégica entre las fuerzas independentistas.

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha alertado de que "sería una irresponsabilidad" no pactar la respuesta a una inhabilitación y ha instado a Torra a no dejarse llevar por cálculos "electoralistas" y a no "aprovecharse del Govern para desgastar a su compañero de viaje" en el ejecutivo catalán.

El diputado de la CUP Carles Riera ha puntualizado que no pide que Torra convoque elecciones antes de la inhabilitación, sino que pacte ya la fecha de unos comicios que ve necesarios ante el "desgaste, bloqueo y desbarajuste" del Govern.

En la réplica, Torra ha desoído los llamamientos de ERC y la CUP y ha apelado a las fuerzas independentistas para retomar la "unidad estratégica para culminar el proceso hacia la independencia".

"Nunca me encontrarán en una disputa entre partidos, mi única disputa es con el Estado español. Nunca me encontrarán lanzando reproches, mi único reproche es al Estado español", ha remarcado.

Por su parte, el jefe de la oposición y presidente del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha dicho que negociará con el resto de fuerzas opositoras posibles fórmulas para evitar que Torra "se salga con la suya y bloquee Cataluña" tras su inhabilitación.

"Adiós, señor Torra", le ha repetido el candidato de Cs a las elecciones catalanas, en la víspera de la vista en el Supremo.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado a Torra de querer alargar la legislatura por "cálculos partidistas" y ha pedido que sea "coherente" y convoque elecciones cuanto antes porque la continuidad de su Govern es un "error".

La presidenta de Catalunya En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha urgido a Torra a "rectificar" y convocar elecciones para evitar que Cataluña cuente en las próximas semanas "con dos presidentes simbólicos, y ninguno de ellos efectivo".

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha pedido a Torra que "no boicotee" a los catalanes con un "bloqueo institucional sin precedentes" si es inhabilitado, porque Cataluña no debe pagar por un "problema personal".

Por su parte, el presidente del grupo de JxCat, Albert Batet, ha dicho que "pactar la fecha electoral no es la solución que merece" Cataluña ante una posible inhabilitación del president y ha afirmado que solo ve dos opciones: "O confrontación o rendición".